'Neka same reše' – zašto tvoj partner ne želi da se zauzme za tebe

Njegova prijateljica šalje zajedljive komentare, a on se povlači i kaže „Neka same to rešite“? Evo šta to zaista znači i kako se nositi sa situacijom kada partner ne staje u tvoju odbranu.

Kada te partner ne podrži u sukobu sa drugima – bilo da je u pitanju prijateljica, koleginica ili čak član porodice – osećaj izolovanosti može biti težak. Njegova izjava „Ne želim da budem između dve vatre“ može delovati hladno i nepravedno, ali često odražava njegov strah od konflikta ili nesigurnost u tome kako da reaguje. To nije nužno znak da mu nije stalo, već pokazuje njegov način da izbegne konflikt, čak i kad je u pitanju osoba koju voli.

Psiholozi upozoravaju da partneri koji izbegavaju zauzimanje strane često imaju duboko ukorenjen osećaj da će sukob ugroziti odnose ili atmosferu u grupi. Iako je važno poštovati tu granicu, to ne znači da tvoje emocije i osećaj nepravde nisu validni. Nedostatak reakcije u kriznoj situaciji može voditi frustraciji i osećaju nedostatka podrške u vezi.

S druge strane, postoji način da se ovo problematično ponašanje transformiše u konstruktivnu komunikaciju. Umesto da očekuješ da on odmah stane u tvoju odbranu ili da reaguje u tvoje ime, važno je iskreno objasniti kako te zajedljivi komentari povređuju. Partner koji razume emocionalni uticaj sukoba ima veću šansu da se uključi ili bar pokaže podršku na način koji nije konfrontirajući.

Pristup „Ne želim da budem između dve vatre“ može se razumeti i kao pokušaj da sačuva mir, ali partnerka ima pravo da traži emocionalnu sigurnost. To ne znači da treba da vodite rat, već da tražite male znakove podrške – kao što je slanje poruke podrške, potvrđivanje osećanja ili zauzimanje stava kada se pređe granica poštovanja.

Kako iz ovoga izaći jača i sa manje frustracija? Ključ je u postavljanju očekivanja i jasnoći u vezi. Možete zajednički definisati kada je potrebno zauzeti stranu, a kada je dovoljno verbalno ili emotivno pružiti podršku. Na taj način njegov „Ne želim da budem između dve vatre“ prestaje da bude kamen spoticanja, a postaje početna tačka za timski pristup problemima i jačanje poverenja u vezi.

Autor: S.Paunović