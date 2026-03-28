AKTUELNO

Lifestyle

Zaštićeni i odgovorni: Zašto je kontracepcija ključ zdravog seksualnog života!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pexels ||

Kako zaštititi sebe i partnera od polnih bolesti i neželjene trudnoće.

Seksualno zdravlje je važan deo života, kako za mlade tako i za odrasle, a odgovorna kontracepcija igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja i planiranju porodice. Kondom je najpoznatiji i najdostupniji oblik zaštite – jednostavan, efikasan i sa dodatnom prednošću da štiti od polno prenosivih infekcija (PID), uključujući HIV, herpes, klamidiju i gonoreju.

Važno je naglasiti da kondomi nisu samo fizička barijera. Oni omogućavaju ljudima da preuzmu kontrolu nad sopstvenim životom i budu odgovorni prema sebi i partneru. Redovna i pravilna upotreba kondoma smanjuje rizik od neželjene trudnoće i ozbiljnih infekcija, dok pruža slobodu da uživate u seksualnom životu bez straha.

Iako se danas u svetu koriste i drugi oblici kontracepcije – pilule, spirale ili implantati – kondomi su jedini koji istovremeno štite i od polnih bolesti i od trudnoće. Oni su posebno važni u ranim vezama, kod novih partnera ili u situacijama kada još nije testirana zdravstvena kompatibilnost partnera.

Edukacija o kontracepciji treba da počne rano, a otvoren razgovor sa roditeljima, stručnjacima ili seksualnim edukatorima može pomoći mladima da donose odgovorne odluke. Razumevanje rizika, pravilno korišćenje i pristup pravim informacijama grade sigurnost i poverenje, čime seksualni život postaje zdraviji i prijatniji.

Foto: Pexels

Važno je da svi, bez obzira na godine, shvate da zaštita nije pitanje stida, već samopouzdanja i odgovornosti. Kondomi i druge metode kontracepcije daju kontrolu nad sopstvenim telom, zdravljem i životnim planovima – jer prava sloboda dolazi sa odgovornošću.

Autor: S.Paunović

#Kondomi

#Kontracepcija

#Ljubav

#Seks

#zaštita

POVEZANE VESTI

