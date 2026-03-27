Ove poze sagorevaju najviše kalorija: Bolje su od teretane, a užitak je ogroman

Novi "kalkulator seksualne aktivnosti" izračunava koliko kalorija sagorevate u različitim seksualnim položajima.

Za početak, ključ je da aktivnosti traju oko 30 minuta, jer prosečan seksualni čin traje samo oko pet minuta, što nije dovoljno za pravi trening. Ako želiš da sagorevaš više kalorija, pozicija "Butter Churner" (mešač maslaca) je najbolja sagoreva čak 211 kalorija u pola sata.

Ovaj položaj je dobar za donji deo tela i duboku penetraciju, ali zahteva dobru fleksibilnost i snagu.

Sledeći je seks u stojećem položaju, koji sagoreva 198 kalorija za partnera koji daje i 145 za primatelja, ali nije baš najprikladniji za postizanje ženskog orgazma.

"Dogi stajl" je na trećem mestu, sagorevajući 182 kalorije za partnera koji daje i 103 za onog koji prima. Ovaj položaj je odličan za trening gluteusa i kvadricepsa, a prema istraživanjima, on dovodi do najviše ženskih orgazama.

Drugi položaji, poput "klečećih kolica" i "lotosa", takođe pružaju solidan trening i sagorevaju više od 100 kalorija po 30 minuta.

Iako kalkulator ne uzima u obzir predigru, istraživanja pokazuju da sve aktivnosti pre samog seksa, poput oralnog seksa i maženja, mogu povećati broj sagorelih kalorija.

