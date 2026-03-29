S*KS TOKOM 'ONIH DANA' – Da li je okej ili bolje izbegavati?

Izvor: Pink.rs

Mitovi i istine o intimnosti tokom menstruacije – šta telo stvarno želi i šta kaže medicina.

Mnoge žene (i njihovi partneri) se pitaju: da li je seks tokom menstruacije prihvatljiv ili bolje da se odloži? Odgovor nije crno-beli – jer, kao i sve u intimnim odnosima, zavisi od lične udobnosti, zdravstvenog stanja i komunikacije sa partnerom. U ovom periodu telo prolazi kroz hormonalne promene, a sama menstruacija može doneti različite osećaje – od bolova i nadutosti do pojačanog libida.

Medicina jasno kaže da je seks tokom menstruacije generalno bezbedan, sve dok oba partnera nemaju infekcije ili zdravstvene probleme. Naprotiv, orgazam može čak pomoći u ublažavanju menstrualnih grčeva – zahvaljujući oslobađanju endorfina, prirodnog analgetika tela. Takođe, menstruacija ne smanjuje sposobnost za intimnost, već menja iskustvo – za neke žene osećaj je intenzivniji i erotičniji zbog povećanog protoka krvi i osetljivosti.

S druge strane, važno je imati u vidu higijenu i pripremu. Upotreba peškira, tuširanje pre i posle, kao i otvorena komunikacija sa partnerom mogu ukloniti neprijatnosti. Neke žene osećaju nelagodnost ili bol tokom odnosa, pa je sasvim u redu odlučiti da se intimnost odloži. Ključ je da odluka bude zajednička i bez pritiska.

Postoje i benefiti u menstrualnom seksu koji se često ignorišu. Telo je opuštenije, a prirodno podmazivanje može biti pojačano, što smanjuje potrebu za dodatnim lubrikantima. Takođe, ovo vreme može ojačati emocionalnu bliskost u vezi – jer je potrebna iskrena komunikacija i obostrano razumevanje želja i granica.

Odgovor na pitanje “da ili ne” zapravo je – zavisi od vas i vašeg partnera. Ako oboje želite, nema medicinskih prepreka, a može čak doneti i dodatne benefite. Ako ne želite, isto je u redu – menstruacija nije vreme kada telo mora da podlegne očekivanjima, već trenutak kada treba da ga osluškujete i poštujete. U svakom slučaju, iskren razgovor i pažnja prema sopstvenim osećajima čine ovu temu mnogo jednostavnijom.

Autor: S.Paunović

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Da li je seks tokom posta greh? Evo šta kaže Biblija

Domaći

HORMONI RADE... Nakon što je Asmin pravio društvo Maji tokom tuširanja, oglasio se Mustafa, evo kako gleda na njihovo 'druženje'

Zadruga

TERZA NAHVALIO MIKIJEVU AKCIJU! Otkrio Sofiji sve o s*ksu Dudića i Sare Stojanović: On je nju... (VIDEO)

Farmeri

VREME JE DA SE PROMEŠAJU KARTE: Farmeri pre velikog finala moraju da odgovore na OVO PITANJE (VIDEO)

Dom, Lepota i Moda

Da li vazelin zaista 'briše' strije u trudnoći?

Domaći

Ona je moj proizvod, može da se ljuti koliko hoće: Čeda Čvorak progovorio o grupi Luna, otkrio da li je u kontaktu s Majom Marković