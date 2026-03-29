S*KS TOKOM 'ONIH DANA' – Da li je okej ili bolje izbegavati?

Mitovi i istine o intimnosti tokom menstruacije – šta telo stvarno želi i šta kaže medicina.

Mnoge žene (i njihovi partneri) se pitaju: da li je seks tokom menstruacije prihvatljiv ili bolje da se odloži? Odgovor nije crno-beli – jer, kao i sve u intimnim odnosima, zavisi od lične udobnosti, zdravstvenog stanja i komunikacije sa partnerom. U ovom periodu telo prolazi kroz hormonalne promene, a sama menstruacija može doneti različite osećaje – od bolova i nadutosti do pojačanog libida.

Medicina jasno kaže da je seks tokom menstruacije generalno bezbedan, sve dok oba partnera nemaju infekcije ili zdravstvene probleme. Naprotiv, orgazam može čak pomoći u ublažavanju menstrualnih grčeva – zahvaljujući oslobađanju endorfina, prirodnog analgetika tela. Takođe, menstruacija ne smanjuje sposobnost za intimnost, već menja iskustvo – za neke žene osećaj je intenzivniji i erotičniji zbog povećanog protoka krvi i osetljivosti.

S druge strane, važno je imati u vidu higijenu i pripremu. Upotreba peškira, tuširanje pre i posle, kao i otvorena komunikacija sa partnerom mogu ukloniti neprijatnosti. Neke žene osećaju nelagodnost ili bol tokom odnosa, pa je sasvim u redu odlučiti da se intimnost odloži. Ključ je da odluka bude zajednička i bez pritiska.

Postoje i benefiti u menstrualnom seksu koji se često ignorišu. Telo je opuštenije, a prirodno podmazivanje može biti pojačano, što smanjuje potrebu za dodatnim lubrikantima. Takođe, ovo vreme može ojačati emocionalnu bliskost u vezi – jer je potrebna iskrena komunikacija i obostrano razumevanje želja i granica.

Odgovor na pitanje “da ili ne” zapravo je – zavisi od vas i vašeg partnera. Ako oboje želite, nema medicinskih prepreka, a može čak doneti i dodatne benefite. Ako ne želite, isto je u redu – menstruacija nije vreme kada telo mora da podlegne očekivanjima, već trenutak kada treba da ga osluškujete i poštujete. U svakom slučaju, iskren razgovor i pažnja prema sopstvenim osećajima čine ovu temu mnogo jednostavnijom.

Autor: S.Paunović