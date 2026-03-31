Zašto muškarci često biraju lakši put: Istina o ženama uz koje ne moraju da se menjaju!

Da li je izbegavanje ličnog rasta zapravo ključ mnogih emotivnih izbora i šta to govori o savremenim odnosima?

Postoji uvreženo mišljenje da muškarci često biraju partnerke uz koje ne osećaju pritisak da se menjaju, rastu ili napuste loše navike. Na prvi pogled, ovo može delovati kao stereotip, ali psihologija odnosa sugeriše da u tome ima istine. Ljudi, bez obzira na pol, prirodno teže komforu i izbegavaju situacije koje zahtevaju suočavanje sa sopstvenim slabostima. Za mnoge muškarce, veza koja ne postavlja visoke emotivne ili lične standarde može delovati kao sigurna zona.

Rad na sebi nije lak proces. Podrazumeva suočavanje sa nesigurnostima, preispitivanje duboko ukorenjenih obrazaca ponašanja i često izlazak iz zone komfora. Kada partnerka svojim stavovima, vrednostima i očekivanjima tera na rast, to može izazvati otpor kod muškarca koji još nije spreman za takav nivo introspekcije. U tom slučaju, izbor žene uz koju može ostati isti često nije pitanje nedostatka emocija, već izbegavanja unutrašnjeg konflikta.

S druge strane, treba naglasiti da ovakav izbor nije nužno svestan. Mnogi muškarci neće otvoreno priznati da biraju lakši put, već će odluku racionalizovati kroz priče o “hemiji”, “miru u vezi” ili “jednostavnosti odnosa”. Međutim, ispod površine, često se krije potreba da se izbegne lična transformacija koja zahteva energiju, disciplinu i spremnost na promenu.

Ipak, dugoročno gledano, ovakav pristup retko donosi ispunjenje. Veze koje ne podstiču rast mogu vremenom postati monotone i površne. Partneri ostaju zaglavljeni u istim obrascima, bez razvoja i dubljeg povezivanja. Paradoksalno, upravo ono što se na početku činilo kao olakšanje – odsustvo pritiska – može kasnije postati izvor nezadovoljstva i distance.

Ključ nije u tome da li muškarci biraju žene uz koje ne moraju da se menjaju, već u spremnosti pojedinca da prihvati odgovornost za sopstveni razvoj. Kada osoba sazri dovoljno da razume vrednost rada na sebi, tada partner prestaje da bude preteći faktor i postaje saveznik u rastu. Tek tada veze prelaze iz zone komfora u zonu istinskog ispunjenja.

Autor: S.Paunović