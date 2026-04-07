Posle bliskosti – nelagoda: Zašto se javlja post-s*ks anksioznost o kojoj svi ćute?

Umesto euforije, neki ljudi nakon intimnosti osećaju teskobu, prazninu ili potrebu da se povuku – evo šta se zapravo krije iza toga.

Iako se o seksu najčešće govori kroz prizmu zadovoljstva i povezanosti, realnost je često složenija. Za mnoge ljude, trenutak nakon intimnosti ne donosi mir i bliskost, već iznenadnu nelagodu, anksioznost ili čak potrebu za distancom. Ovaj fenomen, poznat kao post-seks anksioznost, i dalje je tabu tema, iako je mnogo češći nego što se misli.

Jedan od glavnih razloga leži u emocionalnoj ranjivosti koja se javlja nakon bliskosti. Tokom intimnog odnosa, spuštaju se zidovi koje svakodnevno gradimo – i upravo tada izlaze na površinu nesigurnosti, strahovi ili nerazrešene emocije. Kada se trenutak završi, um pokušava da ponovo uspostavi kontrolu, što kod nekih ljudi izaziva unutrašnji nemir ili preispitivanje svega što se upravo dogodilo.

Važnu ulogu igraju i hormoni. Nakon seksualnog odnosa dolazi do naglog pada dopamina i oksitocina, što kod pojedinih osoba može izazvati osećaj praznine ili melanholije. Umesto očekivanog zadovoljstva, javlja se tišina koja može delovati neprijatno, pa čak i zbunjujuće. Ovo nije znak da je nešto „pogrešno“, već prirodna reakcija organizma koja se kod svakoga manifestuje drugačije.

Ne treba zanemariti ni psihološke faktore – prethodna loša iskustva, strah od vezivanja, nesigurnost u sopstveno telo ili emocije prema partneru. Ako odnos nije stabilan ili ako postoji neizgovorena tenzija, telo i um to često ispišu upravo nakon intimnosti. Tada se umesto opuštanja javlja potreba za povlačenjem, ćutanjem ili čak distanciranjem od partnera.

Dobra vest je da se o ovome može govoriti – i da razumevanje donosi olakšanje. Otvorena komunikacija sa partnerom, prihvatanje sopstvenih emocija i rad na ličnim nesigurnostima mogu značajno ublažiti ove reakcije. Intimnost nije samo fizički čin, već duboko emotivno iskustvo – i sasvim je u redu ako ponekad sa sobom nosi i složenije osećaje. Upravo u toj iskrenosti leži put ka zdravijem i ispunjenijem odnosu.

Autor: S.Paunović