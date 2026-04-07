S*ks posle svađe: Zašto je toliko intenzivan – i gde je granica između strasti i problema?

Posle burnih emocija dolazi još jača hemija, ali stručnjaci upozoravaju – nije svaka vatrena pomirba znak zdrave veze.

Seks nakon svađe često se opisuje kao jedan od najintenzivnijih koje parovi doživljavaju. Emocije su pojačane, adrenalin je visok, a granica između besa i želje ponekad se gotovo briše. Upravo ta mešavina napetosti i privlačnosti može dovesti do snažnije fizičke povezanosti nego u „mirnim“ fazama veze, što mnoge navodi da veruju da je ovakav obrazac čak i poželjan.

Jedan od razloga zašto dolazi do ovakvog intenziteta leži u hemiji tela. Tokom svađe luče se hormoni stresa, poput adrenalina i kortizola, koji povećavaju uzbuđenje. Kada konflikt prestane, telo traži način da se isprazni, a seks postaje kanal kroz koji se ta energija oslobađa. U tom trenutku, bliskost deluje kao brzo rešenje za napetost koja se nagomilala.

Ipak, važno je razlikovati zdravu strast od toksičnog obrasca. Ako seks postaje jedini način da se konflikti reše, bez stvarnog razgovora i razumevanja, problem se samo potiskuje. Na kratke staze, ovakav odnos može delovati uzbudljivo, ali dugoročno ostavlja nerešene probleme koji se ponovo vraćaju – često još intenzivniji nego pre.

S druge strane, kada parovi koriste intimnost kao dodatak iskrenom pomirenju – nakon što su se čuli, razumeli i rešili konflikt – seks može produbiti povezanost. U tom slučaju, on nije beg od problema, već potvrda bliskosti koja je preživela težak trenutak. Ključ je u ravnoteži: emocije treba prvo razumeti, a tek onda proslaviti pomirenje.

Seks posle svađe nije ni dobar ni loš sam po sebi – sve zavisi od konteksta. Ako dolazi iz iskrene želje za povezivanjem, može ojačati odnos. Ali ako služi kao maska za probleme koji se ne rešavaju, može postati začarani krug. Prava strast ne leži u dramatičnim usponima i padovima, već u sposobnosti da se partneri pronađu i kada je najteže.

Autor: S.Paunović