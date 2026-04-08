Varaju i kad su srećni: Najneprijatnija istina o prevari koju niko ne želi da prizna!

Nije sve u nezadovoljstvu – ponekad je problem u potrebi za potvrdom, uzbuđenjem i begom od sopstvenih nesigurnosti.

Dugo se verovalo da ljudi varaju samo kada im nešto nedostaje u vezi – ljubav, pažnja ili strast. Međutim, realnost je mnogo komplikovanija. Postoje oni koji imaju stabilan odnos, partnera koji ih voli i razume, ali ipak naprave korak koji sve to dovodi u pitanje. Ne zato što su nesrećni, već zato što traže nešto što ni sami ne umeju jasno da definišu.

Jedan od glavnih razloga je potreba za potvrdom. Čak i kada su voljeni, neki ljudi stalno traže dodatni dokaz svoje vrednosti. Nova osoba, nova pažnja, nova energija – sve to stvara iluziju uzbuđenja i podiže samopouzdanje. Prevara tada ne postaje beg od partnera, već pokušaj da pobegnu od sopstvenih nesigurnosti.

Tu je i faktor novine. Duge veze, koliko god bile kvalitetne, neminovno ulaze u fazu rutine. I dok jedni u tome pronalaze sigurnost, drugi počinju da osećaju nemir. Ne zato što im je loše, već zato što im nedostaje intenzitet početka. Prevara u tom slučaju postaje pogrešan način da se ponovo oseti “ono nešto” – leptirići, neizvesnost, adrenalin.

Važnu ulogu igra i lična odgovornost. Neki ljudi jednostavno nisu naučili da postave granice – ni prema sebi, ni prema drugima. U trenutku slabosti, radoznalosti ili prilike, biraju impuls umesto posledica. I kasnije to često pravdaju rečenicama poput “desilo se” ili “nije imalo značenje”, iako posledice itekako postoje.

Najteža istina je da sreća u vezi ne garantuje vernost. Vernost je izbor, svakodnevna odluka da se ostane dosledan onome što imate. Oni koji to razumeju znaju da uzbuđenje nije vredno gubitka poverenja. A oni koji to ne razumeju – često shvate tek kada bude kasno, a možda ni tada.

Autor: S.Paunović