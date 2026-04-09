S*KS BEZ EMOCIJA: Mit ili realnost? Istina koju mnogi ne žele da priznaju!

„Samo fizički odnos“ zvuči jednostavno – ali psihologija otkriva mnogo dublju priču.

Ideja o seksu bez emocija često se predstavlja kao nešto moderno, jednostavno i bez komplikacija. Mnogi veruju da je moguće potpuno odvojiti telo od osećanja i uživati bez ikakvih posledica. Međutim, realnost je često drugačija – jer ljudska priroda retko funkcioniše tako hladno kako mislimo. U većini slučajeva, emocije se pojave i onda kada ih ne planiramo.

Tokom intimnosti, telo oslobađa hormone poput oksitocina i dopamina, koji su direktno povezani sa osećajem bliskosti i zadovoljstva. Upravo ti hemijski procesi stvaraju osećaj povezanosti sa partnerom, čak i kada odnos počne kao neobavezan. Zato mnogi ljudi, iako uđu u takav odnos sa jasnim granicama, vremenom počinju da razvijaju emocije koje nisu očekivali.

Ipak, postoje osobe koje tvrde da mogu da odvoje seks od emocija. Najčešće je reč o ljudima koji su u tom trenutku fokusirani na lične potrebe, slobodu ili nisu spremni za vezivanje. Ali čak i tada, pitanje je koliko je takav odnos dugoročno održiv. Jer kada se uključe ponavljanje, navika i bliskost – granice često počinju da se brišu.

Problem nastaje kada se dvoje ljudi ne nalaze na istom emotivnom nivou. Dok jedna osoba ostaje hladna, druga može početi da se vezuje, što dovodi do razočaranja i nerazumevanja. Upravo zato seks bez emocija često funkcioniše samo u teoriji, dok u praksi nosi rizik od neusklađenih očekivanja i povređenih osećanja.

Istina je negde između – seks bez emocija može postojati, ali retko ostaje potpuno čist. Ljudi su bića koja prirodno traže povezanost, i teško je potpuno isključiti taj deo sebe. Zato je najvažnije biti iskren – pre svega prema sebi, a onda i prema drugoj osobi. Jer čak i kada mislimo da kontrolišemo emocije, one često pronađu način da nas iznenade.

Autor: S.Paunović