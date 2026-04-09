PREVIŠE IZBORA, MANJE STRASTI: Kako su aplikacije ubile uzbuđenje u vezama!

Kada su opcije beskonačne, želja slabi – jer ono što je lako dostupno, više ne deluje posebno.

Nikada u istoriji ljudi nisu imali više izbora kada je reč o partnerima – i nikada više nisu sumnjali u svoje odluke. Aplikacije za upoznavanje, društvene mreže i stalna dostupnost novih ljudi stvorili su iluziju da „uvek postoji nešto bolje“. I dok na prvi pogled to deluje kao prednost, u stvarnosti često vodi ka površnim odnosima i padu strasti. Jer kada je sve dostupno, uzbuđenje polako nestaje.

Psiholozi ovaj fenomen povezuju sa paradoksom izbora – što imamo više opcija, to smo manje zadovoljni onim što imamo. U kontekstu veza, to znači da čak i kada upoznamo nekoga ko nam odgovara, u pozadini ostaje misao: „Možda postoji neko bolji.“ Upravo ta sumnja sabotira dublju povezanost i sprečava razvoj prave intimnosti.

Aplikacije dodatno menjaju način na koji doživljavamo privlačnost. Brzo skrolovanje i procenjivanje na osnovu fotografija stvaraju naviku površnog biranja, gde se ljudi svode na nekoliko sekundi pažnje. Takav pristup smanjuje uzbuđenje, jer nestaje misterija i proces upoznavanja – ključni elementi koji podstiču strast.

U dugim vezama, ovaj efekat može biti još izraženiji. Saznanje da su druge opcije na dohvat ruke može stvoriti distancu između partnera i smanjiti trud koji ulažemo u odnos. Umesto da gradimo bliskost, lako je upasti u zamku poređenja i nezadovoljstva. A upravo ta emocionalna distanca polako gasi želju.

Ipak, rešenje postoji – a ono počinje svesnim izborom. Prava strast ne dolazi iz beskonačnih opcija, već iz fokusa na jednu osobu i ulaganja u odnos. Kada prestanemo da tražimo bolje, počinjemo da cenimo ono što imamo. Jer u svetu prepunom izbora, najveći luksuz postaje – prava, iskrena povezanost.

Autor: S.Paunović