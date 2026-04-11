S*KS I SAMOPOUZDANJE: Zašto je način na koji vidite sebe važniji od izgleda?

Privlačnost ne počinje spolja – već u glavi, uverenjima i energiji koju nosimo.

Kada govorimo o privlačnosti i seksualnosti, većina ljudi prvo pomisli na fizički izgled. Međutim, prava istina je mnogo dublja – ono što nas čini poželjnima jeste način na koji doživljavamo sebe. Samopouzdanje nije samo stav, već energija koja se oseća i prenosi na druge. Upravo zato neki ljudi zrače seksepilom bez obzira na standarde lepote.

Način na koji vidimo sebe direktno utiče na to kako se ponašamo. Osoba koja veruje u svoju vrednost prirodno će biti opuštenija, otvorenija i prisutnija u odnosu sa partnerom. Nasuprot tome, nesigurnost često stvara blokade – preispitivanje, povlačenje i strah od odbacivanja. Sve to može uticati na kvalitet intimnosti i smanjiti uživanje u trenutku.

Zanimljivo je da samopouzdanje nije nešto sa čim se rađamo, već nešto što se gradi. Ono dolazi iz prihvatanja sebe – sa svim vrlinama i manama. Kada osoba prestane da se poredi i počne da se oseća dobro u sopstvenoj koži, menja se i način na koji je drugi doživljavaju. Ta promena je često suptilna, ali izuzetno moćna.

U partnerskim odnosima, samopouzdanje igra ključnu ulogu. Osoba koja se oseća sigurno u sebi lakše komunicira svoje želje i potrebe, što dovodi do dublje povezanosti i većeg zadovoljstva. S druge strane, nedostatak samopouzdanja može stvoriti distancu i nesporazume, čak i kada postoji jaka privlačnost.

Seks i samopouzdanje su neraskidivo povezani. Nije poenta u savršenstvu, već u autentičnosti i prihvatanju sebe. Kada se osećamo dobro u sopstvenoj koži, to se vidi, oseća i privlači. Jer prava privlačnost ne dolazi iz onoga što vidimo u ogledalu – već iz onoga što mislimo o sebi.

Autor: S.Paunović