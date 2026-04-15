Da li je on zaista sebičan u krevetu? Ovi znakovi otkrivaju da misli samo na sebe!

Ako se stalno pitaš gde si ti u celoj priči — vreme je da obratiš pažnju na ove jasne signale.

Sebičnost u intimnim odnosima ne mora uvek biti očigledna na prvi pogled, ali se gotovo uvek oseća. Kada muškarac u krevetu misli isključivo na sopstveno zadovoljstvo, dinamika odnosa postaje jednostrana, a partnerka često ostaje uskraćena za bliskost, razumevanje i ravnotežu. Takvo ponašanje nije samo stvar fizičkog odnosa — ono često oslikava širi obrazac u komunikaciji i emocionalnoj povezanosti.

Jedan od prvih znakova jeste nedostatak interesovanja za tvoje potrebe i želje. Ako ne postavlja pitanja, ne osluškuje tvoje reakcije i ne pokušava da razume šta ti prija, jasno je da fokus nije na zajedničkom iskustvu. Intimnost podrazumeva dvosmernu komunikaciju, a njen izostanak često govori više od reči.

Takođe, sebičan partner često preskače predigru ili je svodi na minimum, doživljavajući je kao formalnost, a ne kao važan deo povezivanja. Njegov cilj je brz i direktan put do sopstvenog zadovoljstva, bez mnogo obzira prema tempu i osećaju druge strane. Vremenom, ovakav pristup može dovesti do frustracije i udaljavanja.

Još jedan važan signal jeste njegovo ponašanje nakon odnosa. Ako se emocionalno distancira, okreće na drugu stranu ili jednostavno ignoriše potrebu za nežnošću i bliskošću, to može ukazivati na nedostatak empatije. Intimnost se ne završava fizičkim činom — ona se gradi i kroz pažnju koja dolazi posle.

Važno je razumeti da se ovakvi obrasci retko menjaju sami od sebe. Otvoren razgovor je prvi korak ka promeni, ali i jasan pokazatelj da li druga strana ima kapacitet da čuje i razume. Ako izostane volja za kompromisom i uvažavanjem, pitanje koje ostaje nije kako da ga promeniš — već da li želiš da ostaneš u odnosu u kojem tvoje potrebe nisu važne.

Autor: S.Paunović