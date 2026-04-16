Pustite da strast teče: Feng šui saveti za bolji seksualni život

Intimni odnosi između partnera veoma su bitni u svakoj vezi. Veoma je bitno održavati plamen strasti što duže i uvek iznova raditi na njemu.

Ne postoji univerzalno pravilo kako da ovladate veštinama u krevetu. Postoje brojni saveti kako da izazovete erupciju strasti u spavaćoj sobi. Neki od njih su i deo drevne feng šui veštine.

Tople boje bude erotsku energiju

Crvena, nežno plava, roze ili boja breskve - to su boje koje bi mogle da dominiraju u vašem prostoru. U feng šui svetu, tople boje (crvena posebno) povezane su sa erotskom energijom u svima nama. Koristite ove boje za nove zavese, jastuke ili čak nekoliko mirisnih sveća, što je odlično za početak.

Mekana postelja budi čulnost

Ako želite da doživite neverovatna iskustva u krevetu, prema feng šuiju, vaš krevet mora biti čist, mek, udoban. Razmislite o krevetu kao o praznom platnu i osmislite dizajn koji budi čulnost.

Eterična ulja za stimulaciju tela i uma

Meko svetlo će uneti toplinu u sobu i dovoljno je da dodate nekoliko kapi eteričnih ulja poput sandalovine i jasmina, koja imaju moć da stimulišu telo i čula. Eksperimentišite sa raznim kombinacijama eteričnih ulja i pronađite ona koja najbolje prijaju vama i vašem partneru.

Simbolika slonova za buđenje želje

U feng šuiju slonovi predstavljaju uvod u želje vašeg srca. Investirajte u nekoliko simpatičnih statua ili figurica slonova, čak i zabavan uramljeni print može pomoći.

Čist prostor, bolji protok energije

Prostor ispod kreveta je jedno od najpopularnijih mesta za odlaganje stvari i čuvanje iz vidokruga. Nažalost, držanje stvari ispod kreveta blokira energiju. Ako već nemate drugi prostor za odlaganje, tu treba da budu samo jednostavno i uredno složene posteljine ili meka zimska odeća.

Spavaća soba kao ljubavni hram

Čist prostor jednako bistar um. Održati svoj um i srce čistim od suštinskog je značaja za povezivanje sa partnerom u krevetu. Ako imate višak uokvirenih fotografija ili gomilu detalja u sobi, zašto ne probate da ih preselite u neku drugu zajedničku prostoriju, a da spavaća soba ostane jednostavno ljubavno gnezdo?

Prostor sa obe strane kreveta podstiče maštu

Neophodno je da imate udoban pristup krevetu. Ovo omogućava energiju i prostor za partnerstvo, koje je od suštinskog značaja u feng šuiju. Lagani pristup krevetu podstiče maštu i igrarije u spavaćoj sobi.

U slučaju da je jedna strana kreveta prislonjena uza zid, onaj ko spava na tom mestu osećaće se sputanim. Idealno bi bilo da krevet postavite naspram vrata, ali tako da ne bude u direktnoj liniji s njima.

Autor: Marija Radić