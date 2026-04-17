Ženski libido pod lupom: Zašto želja varira i šta je zaista pokreće

Izvor: Pink.rs

Hormoni, emocije i svakodnevni stres igraju ključnu ulogu u ženskoj želji

Ženski libido je tema o kojoj se dugo ćutalo ili govorilo kroz stereotipe, ali istina je mnogo kompleksnija — i potpuno prirodna. Za razliku od ustaljenog mišljenja da želja treba da bude konstantna, kod žena ona često varira i zavisi od brojnih faktora, kako fizičkih, tako i psiholoških. Upravo ta promenljivost je normalna, i ne znači da nešto nije u redu.

Jedan od ključnih faktora su hormoni. Tokom menstrualnog ciklusa, nivo estrogena i progesterona se menja, što direktno utiče na želju za intimnošću. Mnoge žene primećuju da im je libido izraženiji u periodu ovulacije, dok u drugim fazama može biti smanjen. Osim toga, hormonski disbalansi, kontracepcija ili problemi sa štitnom žlezdom mogu dodatno uticati na seksualnu želju.

Ipak, libido nije samo fizička stvar — emocije igraju ogromnu ulogu. Stres, umor, nezadovoljstvo u vezi ili nedostatak komunikacije sa partnerom mogu brzo ugasiti želju. Kada je žena mentalno opterećena, telo često gasi potrebu za intimnošću, jer prioritet postaje odmor i oporavak, a ne povezivanje.

Zanimljivo je da na libido utiče i način na koji žena doživljava sebe. Samopouzdanje, osećaj privlačnosti i sigurnosti u sopstvenom telu direktno su povezani sa željom. Kada se žena oseća dobro u svojoj koži, opuštenija je i otvorenija za bliskost, dok nesigurnosti mogu stvoriti blokadu, čak i kada postoji privlačnost prema partneru.

Važno je razumeti da ne postoji pravilan nivo želje — svaka žena je drugačija. Umesto poređenja i pritiska, ključ je u slušanju sopstvenog tela i otvorenoj komunikaciji. Libido nije nešto što treba forsirati, već razumeti — jer tek kada se uklone uzroci koji ga koče, želja se prirodno vraća.

Autor: S.Paunović

