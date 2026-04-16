Može li dobar seks da spasi lošu vezu? Istina koju mnogi ne žele da čuju

Hemija može da zavara, ali da li je dovoljna da premosti probleme koji se gomilaju van spavaće sobe?

Dobar seks često se doživljava kao lepak koji drži vezu na okupu, ali pitanje je — koliko dugo? Iako jaka fizička hemija može da ublaži tenzije i stvori osećaj bliskosti, ona retko kada može da reši suštinske probleme koji postoje između dvoje ljudi. Zapravo, neretko se dešava da upravo dobar seks prikrije ono što ne funkcioniše, stvarajući iluziju da je sve u redu.

U početnim fazama odnosa, strast i privlačnost mogu biti toliko intenzivni da zasene razlike u karakterima, vrednostima ili očekivanjima. Međutim, kako vreme prolazi, stvari koje su gurane pod tepih počinju da izlaze na površinu. Ako komunikacija ne postoji, ako nema poverenja ili međusobnog poštovanja, ni najbolji seks ne može dugoročno da nadoknadi taj nedostatak.

Postoji i fenomen takozvanog seksa pomirenja — kada parovi koriste intimnost kao način da izbegnu rešavanje konflikta. Iako takvi trenuci mogu privremeno doneti osećaj bliskosti, problemi ostaju nerešeni i često se vraćaju još intenzivnije. Seks tada postaje beg, a ne rešenje.

Sa druge strane, ne treba umanjiti značaj seksualne kompatibilnosti. Ona jeste važan deo zdrave veze i može doprineti dubljoj povezanosti, ali samo ako postoji stabilna osnova. Kada su emocije, komunikacija i međusobno razumevanje na mestu, dobar seks dodatno učvršćuje odnos — ali ga ne gradi od nule.

Na kraju, odgovor na ovo pitanje je jednostavan, ali ne i lak: dobar seks može da popravi raspoloženje, ali ne i odnos koji je suštinski narušen. Veza opstaje zahvaljujući poverenju, poštovanju i iskrenosti — a bez toga, ni najjača hemija ne može dugo da traje.

Autor: S.Paunović