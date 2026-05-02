OTKLANJAMO DILEMU: Da li je pauza od se*sa zdrava za vezu ili prvi znak udaljavanja?

Stručnjaci upozoravaju da tišina u spavaćoj sobi ne mora uvek da znači problem – ali može da otkrije mnogo više nego što mislimo.

U svakoj vezi dolazi do perioda kada se intimnost smanji ili potpuno pauzira. Razlozi mogu biti različiti – stres, umor, emotivna udaljenost ili jednostavno životni tempo koji preuzima kontrolu. Iako se često odmah povezuje sa krizom, pauza od seksa ne mora automatski da znači kraj bliskosti između partnera.

U nekim slučajevima, kratka pauza može čak imati i pozitivan efekat. Partneri se tada više fokusiraju na komunikaciju, emocije i svakodnevnu povezanost, što može ojačati odnos na drugim nivoima. Psiholozi ističu da intimnost nije samo fizička, već i emocionalna, i da se upravo ta veza često zanemaruje u dugim vezama.

Međutim, problem nastaje kada pauza postane dugotrajna i bez jasnog razloga. Tada se često javlja distanca, nesigurnost i osećaj odbacivanja kod jednog ili oba partnera. Ćutanje o tome može dodatno produbiti jaz, jer izostanak razgovora najčešće vodi ka pogrešnim zaključcima.

Važan faktor je i kontekst – svaka veza ima svoj ritam. Ono što je za jedan par normalna faza, za drugi može biti signal za uzbunu. Ključno je da partneri otvoreno razgovaraju o svojim potrebama, bez pritiska i osećaja krivice.

Pauza od seksa sama po sebi nije ni dobra ni loša – sve zavisi od toga šta se iza nje krije. Ako je praćena razumevanjem i komunikacijom, može biti samo prolazna faza. Ali ako postane barijera, onda može biti znak da je vreme za ozbiljan razgovor u vezi.

Autor: S.Paunović