OTVORENA VEZA I BRAK: Sloboda ili test poverenja? Šta zapravo znači i gde su granice?

Sve više se govori o otvorenim odnosima, ali prava pitanja tek dolaze kada se ideja pojavi u vezi.

Otvorena veza ili otvoreni brak podrazumeva dogovor između partnera da emotivna i/ili seksualna ekskluzivnost nije strogo definisana kao u tradicionalnim odnosima. U praksi, to znači da oba partnera uz jasna pravila i saglasnost mogu imati odnose sa drugim osobama, dok primarni odnos ostaje zajednička osnova. Međutim, iako na papiru zvuči jednostavno, u realnosti je ovo jedna od najkompleksnijih formi partnerskih odnosa.

Ključna razlika između otvorene veze i prevare jeste upravo u – dogovoru. U otvorenim odnosima, sve mora biti jasno definisano: granice, očekivanja, emocije koje su dozvoljene i nivo uključenosti sa drugim osobama. Bez toga, takav model vrlo lako prelazi u emocionalni haos i narušavanje poverenja.

Pitanje da li je otvorena veza u redu za zajednicu nema univerzalan odgovor. Sa psihološke strane, ono što je održivo zavisi od zrelosti partnera, komunikacije i stabilnosti odnosa. Kod nekih parova ovaj model može funkcionisati kao svesna odluka zasnovana na poverenju i otvorenosti, dok kod drugih može postati izvor nesigurnosti, ljubomore i emocionalnog distanciranja.

Jedan od najvećih izazova jeste emocionalna ravnoteža. Čak i kada je dogovor jasan, ljudska osećanja poput ljubomore, nesigurnosti i straha od gubitka često se pojavljuju. Zato otvoreni odnosi zahtevaju visok nivo emocionalne inteligencije, iskrenosti i stalne komunikacije – bez pretpostavki i prećutkivanja.

Ako se jedan partner suoči sa idejom otvorene veze, najvažnije je da ne reaguje impulsivno. Potrebno je postaviti pitanja: šta ta ideja znači za drugu osobu, da li je to potreba za slobodom, izbegavanje problema u vezi ili stvarno zajednički interes. Važno je i iskreno proceniti sopstvene granice – da li je takav model u skladu sa ličnim vrednostima ili ih duboko narušava.

Otvorena veza nije dobra ili loša sama po sebi – ona je jednostavno drugačiji model odnosa koji zahteva mnogo više dogovora nego što deluje na prvi pogled. Ono što je presudno nije sama ideja, već da li oba partnera u njoj zaista osećaju sigurnost, poštovanje i ravnotežu. Jer bez toga, nijedan oblik veze – otvoren ili zatvoren – ne može da funkcioniše zdravo.

Autor: S.Paunović