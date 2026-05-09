On želi stalno, vi jedva ponekad (ili obrnuto): Da li je normalno da partneri imaju potpuno različite potrebe za s*ksom?

Razlike u želji su mnogo češće nego što mislimo – ali način na koji ih rešavate može odlučiti sudbinu veze.

Jedna od najčešćih, ali i najmanje otvoreno priznatih tema u vezama jeste razlika u seksualnoj želji između partnera. Dok jedna osoba ima potrebu za češćom intimnošću, druga je može doživljavati kao pritisak – i upravo tu počinju nesporazumi koji se retko izgovaraju naglas.

Ono što mnoge iznenadi jeste da je ova razlika potpuno normalna. Libido nije konstantan i zavisi od niza faktora – stresa, hormona, umora, emocionalne povezanosti, pa čak i svakodnevnih obaveza. Zbog toga je gotovo nemoguće da dvoje ljudi dugoročno budu potpuno usklađeni u želji.

Problem nastaje kada se razlika tumači lično. Partner sa većom željom često se oseća odbijeno, dok se onaj sa manjom može osećati neshvaćeno ili pod pritiskom. Bez komunikacije, ova dinamika lako prerasta u frustraciju koja se prenosi i na druge aspekte odnosa.

Stručnjaci naglašavaju da rešenje nije u tome da se nađe sredina po svaku cenu, već da partneri razumeju jedno drugo. Otvoren razgovor bez optuživanja može pomoći da se pronađe ritam koji odgovara oboma – bilo kroz kompromis, planiranje intimnosti ili pronalaženje drugih načina povezivanja.

Važno je shvatiti da razlike ne znače da nešto nije u redu sa vezom. Naprotiv, način na koji se nosite sa njima često govori više o kvalitetu odnosa nego sama usklađenost želje. U mnogim slučajevima, upravo kroz ove izazove parovi razvijaju dublje razumevanje i bliskost.

Autor: S.Paunović