Telo pamti loš s*ks: Kako jedno loše iskustvo može da utiče na sve što dolazi posle

Emotivna i fizička sećanja mogu oblikovati poverenje, želju i bliskost u novim odnosima

Seksualna iskustva se često posmatraju kao trenutak koji traje i nestaje, ali psihologija pokazuje da telo i mozak pamte mnogo više nego što mislimo. Posebno kada je iskustvo bilo neprijatno, emotivno distancirano ili praćeno osećajem nelagodnosti, ono može ostaviti trag koji se prenosi u naredne odnose.

Jedan od najčešćih efekata lošeg seksualnog iskustva jeste nesvesna opreznost. Osoba može u novoj vezi biti emocionalno prisutna, ali istovremeno zategnuta, što otežava opuštanje i spontanu bliskost. Telo, zapravo, uči da određene situacije povezuje sa stresom, pa reaguje i kada realne opasnosti nema.

Psiholozi ističu da se ovakva iskustva ne brišu lako, jer se ne pamte samo kao događaj, već i kao osećaj. Ako je prisutna bila nesigurnost, pritisak ili nedostatak poštovanja granica, telo to može registrovati kao signal za oprez u budućnosti – čak i kada se partner promeni.

Zbog toga neki ljudi u novim vezama imaju poteškoće da se potpuno opuste, iako racionalno znaju da je situacija drugačija. To može uticati na želju, poverenje i osećaj sigurnosti, ali i na način na koji osoba doživljava intimnost uopšte.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da ovakvi obrasci nisu trajni. Uz vreme, otvorenu komunikaciju i pozitivna iskustva, telo i um mogu da prepišu stare emocionalne obrasce. Ključno je da se nova iskustva ne doživljavaju kroz prizmu prošlih, već kao potpuno nove situacije koje tek grade svoje značenje.

Autor: S.Paunović