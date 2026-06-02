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Pobedite monotoniju u vezi uz tri cake koje će vam podići odnos na viši nivo

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Navike i obrasci ponašanja čine da se osećamo prijatno u svakodnevnom životu, ali kretanje na autopilotu brzo uklanja radost iz odnosa.

Istraživanja pokazuju da dosadna, svakodnevna rutina ne samo da stvara distancu i nesreću, već i guši intimnost i romantiku. Štaviše, dosada može biti korozivnija od direktnog sukoba. Srećom, postoji nada. Rutinama se može dati nova dimenzija lako i zabavno. Evo šest malih načina da ponovo učinite svoju vezu zabavnom:

Probajte nešto novo

Redovno isprobavanje nečeg novog i uzbudljivog može značajno uticati na razbijanje monotonije i vraćanje strasti u vašu vezu. Nova iskustva aktiviraju sistem nagrađivanja mozga, preplavljujući ga dopaminom. Ovo su isti moždani krugovi koji su se aktivirali na početku vaše veze i učinili da se osećate zaljubljeno.

Bilo šta što je novo ili zanimljivo - ili čak pomalo zastrašujuće - može uraditi posao. Vozite se rolerkosterom, idite na noćno plivanje, parkirajte se negde i vodite ljubav na zadnjem sedištu automobila ili idite u karaoke bar i pevajte zajedno. Ako niste avanturista, prijavite se za časove plesa, idite na ručak u nov restoran ili napravite piknik u čamcu na reci.

Provedite vreme odvojeno

Parovi koji provode previše vremena zajedno mogu pasti u monotoniju. Vaša veza treba da diše. Studije pokazuju da parovi koji daju jedno drugom prostora imaju srećnije i stabilnije veze. Psiholog dr Teri Orbuh veruje da je prostor u vezi važniji za sreću para nego dobar ljubavni život.

Provedite veče odvojeno svake nedelje - sa prijateljima ili radeći nešto što volite. Nedostajanje partnera može vas podsetiti koliko vam je važan. Solo vreme takođe može ponovo podstaći vašu privlačnost, dajući vam nešto novo i uzbudljivo za deljenje kada se ponovo spojite.

Uradite nešto spontano

Rituali naklonosti su važni, ali brzo mogu postati monotoni. Spontani romantični gestovi mogu doneti svežinu u vašu vezu. Britanska studija pokazuje da spontani gestovi dovode do više ljubljenja, maženja i akcije u spavaćoj sobi.

Spontano romantično ponašanje podiže samopouzdanje i komunikaciju, povećavajući ukupnu sreću u vezi.

Autor: Jovana Nerić

#Ljubav

#Veza

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