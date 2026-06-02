Najveća greška na prvom dejtu: Zbog ovog poteza mnogi odmah izgube interesovanje

Prvi dejt trebalo bi da bude prilika za upoznavanje, dobru energiju i iskren razgovor, ali sve više ljudi priznaje da ih jedna stvar momentalno odbije. Iako je postala deo svakodnevice, ova navika na ljubavnim sastancima ostavlja veoma loš utisak i često potpuno uništi atmosferu već u prvih nekoliko minuta.

U eri društvenih mreža i konstantnih notifikacija, mnogi teško uspevaju da se odvoje od telefona čak i tokom romantičnih susreta. Međutim, upravo to može poslati poruku nezainteresovanosti i učiniti da druga osoba pomisli kako nije dovoljno važna.

Neprestano gledanje u telefon ostavlja utisak nezainteresovanosti i uništava atmosferu

Sve više ljudi ističe da nema ništa neprijatnije od situacije u kojoj osoba tokom dejta neprestano proverava poruke, odgovara na notifikacije ili skroluje društvene mreže. Takvo ponašanje često deluje kao jasan znak da pažnja nije usmerena na osobu koja sedi preko puta.

Mnogi priznaju da upravo zbog toga vrlo brzo izgube interesovanje i odluče da više ne nastave komunikaciju. Umesto spontanog razgovora i povezivanja, atmosfera postaje neprijatna i površna, a druga strana može da se oseti potpuno zapostavljeno.

Objavljivanje svakog trenutka sa dejta deluje površno

Problem dodatno pojačava potreba da se svaki detalj sastanka fotografiše i objavi na društvenim mrežama. Fotografisanje hrane, snimanje ambijenta ili stalno pravljenje sadržaja za Instagram i TikTok kod mnogih izaziva nelagodu.

Iako pojedinima to deluje zabavno i simpatično, sve više ljudi ističe da žele iskren kontakt i prirodnu atmosferu, a ne osećaj da učestvuju u sadržaju za internet. Upravo zbog toga spontani razgovori i prisutnost u trenutku postaju sve ređa, ali veoma cenjena osobina.

Psiholozi tvrde da su pažnja, kontakt očima i iskreno slušanje ključ privlačnosti

Stručnjaci za partnerske odnose upozoravaju da moderna tehnologija, iako povezuje ljude, često narušava kvalitet međuljudskih odnosa. Na prvom dejtu posebno su važni kontakt očima, aktivno slušanje i iskreno interesovanje za sagovornika.

Zanimljivo je da mnogi danas kao jednu od najprivlačnijih osobina navode upravo sposobnost osobe da odloži telefon i potpuno se posveti razgovoru. U vremenu kada su svi konstantno onlajn, puna pažnja postala je prava retkost i upravo zato ostavlja najjači utisak.



Autor: Jovana Nerić