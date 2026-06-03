Petnaest činjenica o seksu u 40-im: Može biti bolji nego ikad

Oba pola se u četrdesetim godinama suočavaju s problemom pada hormona, ali nije smak sveta. Često je seks nakon 40. bolji od seksa u dvadesetim.

U nastavku saznajte kakav seks možete očekivati u četrdesetim godinama života.

1. Potrebno je više truda

Oba pola se suočavaju s problemom pada hormona. To može smanjiti seksualnu uzbuđenost, želju i ugođaj. Ali, postoji rešenje. Potrebno je više stimulacije i senzualnosti tokom odnosa.

2. Imate više hrabrosti

U četrdesetima možete imati bolji seks nego ranije. Motivisaniji ste, samopouzdaniji i bolje poznajete svoje i partnerovo telo. Možete istraživati i češće se igrati. Budite kreativni, igrajte uloge, gledajte erotske ili porno filmove zajedno, isprobajte tantru...

3. Bolji orgazam

Kako imaju više samopouzdanja, žene se lakše opuštaju i tačno znaju šta žele. S iskustvom je lakše postići orgazam, pa se često kaže kako nakon 40. nastupa druga faza seksualnog iskustva. Istraživanja pokazuju da 70 posto žena u 40-ima i 50-ima češće doživljava orgazam nego one u 20-ima.

4. Muškarci mogu duže

Nakon 40. muškarci mogu primetiti da seks može duže da traje, zbog godina ili jer su naučili da odlože orgazam. To ih još više povezuje s partnerkom.

5. Ponekad on neće moći

Loša stvar je da je rizik od erektilne disfunkcije sve veći. Do toga dovode nezdrave navike – pretilost, povišeni pritisak, neaktivnost i stres. No, erektilna disfunkcija danas se uspešno leči. Pomoći će bolja komunikacija, povećana stimulacija, ali i uvođenje seksualnih pomagala u spavaću sobu.

6. Koristite lubrikante

Hormoni su krivac za to što seks u tim godinama može biti neugodan i ponekad bolan. S padom nivoa estrogena, sluznica postaje tanja i slabije prokrvljena te sporije reaguje na stimulaciju vlaženjem. Najbolji lubrikanti su oni s prirodnim sastojcima poput aloe vere i kokosovog ulja, koji ne narušava pH materice. Lekar može da vam preporuči estrogensku kremu koja vraća elastičnost sluznice i omogućava ugodniji seksualni odnos.

7. Pazite se polnih bolesti

Iako mnogi misle da se to događa samo mlađima, stručnjaci tvrde suprotno. Zbog uzimanja lekova, kontracepcijskih sredstava i pada estrogena sluznica slabi, pa su infekcije češće. Preporučuje se redovnija kontrola.

8. Mislite na srce

Kardiovaskularno stanje je ključno za održavanje seksualne funkcije. Ono omogućava prokrvljenost što direktno utiče na postizanje i održavanje erekcije. Uz to, ako održavate zdrav kardiovaskularni sistem, izbeći ćete neke nuspojave lekova koje mogu da utiču na seksualnu želju. Osim toga, redovan seks može da smanji rizik od srčanih bolesti. Prema stručnjacima, to je dva puta nedeljno.

9. Doći će do zatišja

Seksualna želja ne gori uvek istim plamenom. Parovi u dugim vezama često preskaču predigru, izlaske, romantične večere ili seksi poruke. Zaboravljaju da to može da podstakne strasti.

10. Seksa i dalje mora biti

U četrdesetim se više povezujete s partnerom, pa to vreme iskoristite za začinjavanje seksualnog života. Prema istraživanjima, 85 posto žena nakon 40. godine smatra da je seks veoma bitan.

11. Kvalitet često nadmašuje kvantitet

Mnogi ljudi u 40-im imaju ispunjeniji seksualni život jer bolje poznaju svoje telo, znaju šta žele i sigurniji su u komunikaciji s partnerom.

12. Otvorenija komunikacija

U ovoj dobi partneri su često otvoreniji za razgovor o željama, fetišima, fantazijama i granicama, što može poboljšati seksualno iskustvo i zadovoljstvo.



13. Seks u 40-im može biti bolji nego ikad, jer više ne "glumite"

Ljudi prestaju da udovoljavaju očekivanjima i počinju da traže šta njima zaista odgovara – pa je iskustvo iskrenije i zadovoljavajuće.

14. Više spontanosti – kad se skloni pritisak

Parovi (ili samci) često se seksaju kad im dođe, a ne zbog rutine. Deca su možda starija, karijere stabilnije, a želja dolazi kad se osete slobodno i opušteno – što često rezultira neočekivano dobrim iskustvima.

15. Solo seks i masturbacija su i dalje važan deo života

Seksualna želja ne zavisi isključivo od partnera – mnogi u 40-im imaju zdravu solo praksu koja pomaže da bolje razumeju telo i želje. I da, to je sasvim normalno i korisno.

Autor: S.M.