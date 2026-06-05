Kada je 'samo skrolovanje', a kada skrivanje: Granica između normalnog korišćenja Instagrama i tajnog online ponašanja postaje sve tanja!

Stručnjaci upozoravaju da se promene u navikama na društvenim mrežama ne prepoznaju uvek lako, ali određeni obrasci ponašanja mogu ukazivati na potrebu za većom privatnošću ili skrivanjem aktivnosti.

Instagram je odavno prestao da bude samo platforma za deljenje fotografija i postao deo svakodnevne rutine miliona ljudi. Ipak, dok većina korisnika koristi aplikaciju opušteno i transparentno, u praksi se ponekad primećuju promene koje mogu ukazivati na skriveno ili pažljivije kontrolisano online ponašanje. Ključna razlika često nije u samoj upotrebi, već u obrascima koji se vremenom menjaju.

Jedan od prvih znakova koji se uočava jeste nagla promena u načinu interakcije. Osoba koja je ranije spontano lajkovala i komentarisala, odjednom postaje znatno povučenija ili selektivnija, uz izraženu brigu o tome šta ostavlja trag na profilu. U digitalnom okruženju, gde je svaka radnja vidljiva, ovakva promena može biti signal da korisnik postaje oprezniji nego ranije.

Drugi obrazac koji se često pominje jeste intenzivno korišćenje privatnih funkcija, poput direktnih poruka, arhiviranja sadržaja ili korišćenja više naloga. Iako su ove opcije potpuno legitimne, njihova nagla i učestala upotreba ponekad ukazuje na želju da se deo aktivnosti sakrije od šire publike ili određenih osoba, što stvara paralelnu, manje vidljivu digitalnu rutinu.

Takođe, primetne su i promene u vremenu korišćenja aplikacije. Noćna aktivnost, brisanje istorije pretrage ili izbegavanje prikaza “aktivno sada” statusa mogu biti deo uobičajene potrebe za privatnošću, ali u nekim slučajevima ukazuju na povećanu pažnju prema tome ko može videti online prisustvo. Razlika između privatnosti i skrivanja često se nalazi upravo u doslednosti i intenzitetu ovih navika.

Važno je, međutim, naglasiti da ovakva ponašanja ne moraju automatski značiti ništa negativno. Ljudi iz različitih razloga žele više kontrole nad svojim digitalnim tragom – od profesionalnih razloga, preko potrebe za ličnim prostorom, do jednostavne promene navika. Stručnjaci zato upozoravaju da se zaključci ne donose na osnovu jednog signala, već celokupnog obrasca ponašanja kroz vreme.

Autor: S.Paunović