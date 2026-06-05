Leptirići u stomaku ili anksioznost? Zašto često pogrešno tumačimo zaljubljenost i lupanje srca

Osećaj uzbuđenja, ubrzan puls i nemir u stomaku mnogi doživljavaju kao znak sudbinske ljubavi, ali psihologija upozorava da isti simptomi mogu značiti i nešto sasvim drugo.

U romantičnim situacijama ljudi često veruju da telo zna bolje od uma. Kada se pojave leptirići u stomaku, ubrzano lupanje srca i blaga nesigurnost, to se u popularnoj kulturi gotovo automatski tumači kao znak da je osoba preko puta prava. Međutim, ovi fizički signali nisu isključivo vezani za ljubav – oni su pre svega reakcija nervnog sistema na uzbuđenje i neizvesnost.

Telo u takvim trenucima aktivira isti mehanizam koji se uključuje i u stresnim situacijama. Adrenalin raste, srce brže kuca, a stomak reaguje jer se krv preusmerava iz digestivnog sistema ka mišićima. Zbog toga osećaj može biti veoma sličan i zaljubljenosti i anksioznosti, iako emocije iza njih nisu iste.

Psiholozi objašnjavaju da mozak često pokušava da romantizuje fiziološke reakcije. Kada upoznajemo nekoga novog ko nam je privlačan, neizvesnost i želja za prihvatanjem mogu izazvati kombinaciju uzbuđenja i blagog straha. Upravo ta mešavina se lako pogrešno interpretira kao znak sudbinske povezanosti.

Zanimljivo je da se isti simptomi mogu pojaviti i u situacijama koje nemaju nikakve veze sa romantikom – poput javnog nastupa, važnog razgovora ili stresnog očekivanja ishoda. Telo ne pravi jasnu razliku između pozitivnog i negativnog uzbuđenja, već samo reaguje na intenzitet emocije.

Ipak, to ne znači da leptirići nemaju nikakvu vrednost. Oni mogu biti prvi signal privlačnosti i emocionalne povezanosti, ali ne i konačan dokaz kompatibilnosti. Prava povezanost se, kako stručnjaci ističu, gradi kroz vreme – kroz stabilnost, poverenje, komunikaciju i način na koji se dve osobe osećaju jedno pored drugog kada početno uzbuđenje splasne.

Možda je najtačnije reći da leptirići u stomaku nisu odgovor, već pitanje. Oni pokazuju da se nešto u nama pokrenulo – ali tek kasnije saznajemo da li je to bila mirna ljubav koja raste ili samo kratkotrajni nalet adrenalina koji smo pogrešno protumačili.

Autor: S.Paunović