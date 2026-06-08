S*ks bez dodira: Sve više ljudi se zaljubljuje kroz ekran, a stručnjaci otkrivaju zašto je ovo novi oblik intimnosti

Glasovne poruke, dopisivanje i veštačka inteligencija menjaju način na koji gradimo emotivne i seksualne veze

Dok su nekada dodir, poljubac i fizička blizina bili neizostavni deo zbližavanja, danas sve više ljudi razvija duboke emotivne, pa čak i seksualne veze bez ijednog susreta uživo. Glasovne poruke, svakodnevno dopisivanje i digitalna komunikacija postali su prostor u kojem se rađa nova vrsta intimnosti.

Psiholozi objašnjavaju da bliskost ne nastaje isključivo kroz fizički kontakt. Deljenje misli, emocija, strahova i želja stvara osećaj povezanosti koji može biti jednako intenzivan kao odnos licem u lice. Kada dve osobe svakodnevno komuniciraju, njihov mozak počinje da razvija osećaj prisutnosti druge osobe čak i kada se nikada nisu srele.

Posebno zanimljiv fenomen predstavljaju glasovne poruke. Za razliku od običnog dopisivanja, glas prenosi emocije, ton, ritam govora i raspoloženje. Upravo zbog toga mnogi ljudi tvrde da se osećaju bliže osobi čiji glas svakodnevno slušaju nego nekome koga viđaju uživo, ali sa kim nemaju duboku komunikaciju.

Istovremeno, razvoj veštačke inteligencije otvorio je potpuno novo poglavlje u svetu intimnih odnosa. Neki korisnici provode sate razgovarajući sa AI sagovornicima koji ih pažljivo slušaju, odgovaraju bez osude i pružaju osećaj pažnje koji im često nedostaje u stvarnom životu. Stručnjaci smatraju da ovakve interakcije mogu zadovoljiti određene emotivne potrebe, ali upozoravaju da ne mogu u potpunosti zameniti ljudske odnose.

Ipak, jedno je sigurno – digitalno doba promenilo je pravila igre. Intimnost više nije rezervisana samo za fizičku blizinu. U vremenu kada glas iz slušalice, poruka pred spavanje ili virtuelni razgovor mogu da izazovu leptiriće u stomaku, granice između stvarnog i digitalnog povezivanja postaju sve tanje.

Autor: S.Paunović