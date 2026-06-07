Nije bilo poljupca, ali jeste tajni flert: Fenomen mikro-prevare sve više ugrožava veze!

Poruke, reakcije na društvenim mrežama i skrivene prepiske otvaraju pitanje gde se danas završava vernost

U vreme kada veliki deo komunikacije odvijamo preko telefona, granice između bezazlenog dopisivanja i prevare postale su znatno nejasnije nego ranije. Upravo zbog toga stručnjaci sve češće govore o fenomenu "mikro-prevare" – ponašanju koje možda ne uključuje fizički kontakt, ali može ozbiljno da naruši poverenje između partnera.

Mikro-prevara podrazumeva tajno dopisivanje sa osobom koja nas privlači, slanje poruka sa skrivenim namerama, učestalo reagovanje na fotografije određene osobe ili održavanje emocionalne veze koja se krije od partnera. Iako se mnogi brane tvrdnjom da "nije bilo ničeg fizičkog", psiholozi ističu da upravo taj element tajnosti često predstavlja najveći problem.

Zanimljivo je da brojni ljudi emocionalnu izdaju doživljavaju bolnije od jednokratne fizičke prevare. Razlog leži u činjenici da se kroz duže dopisivanje i razmenu privatnih misli stvara posebna vrsta bliskosti koja je nekada bila rezervisana za partnerski odnos. Kada partner najdublje emocije počne da deli sa nekim drugim, osećaj izdaje može biti izuzetno snažan.

Društvene mreže dodatno komplikuju situaciju. Jedan lajk možda ne znači ništa, ali svakodnevna komunikacija, skriveni razgovori i konstantna pažnja usmerena ka drugoj osobi često predstavljaju znak da se prelazi granica koja može ugroziti vezu. Problem je što ta granica nije ista za sve – ono što je jednoj osobi bezazlen flert, drugoj može biti ozbiljno kršenje poverenja.

Stručnjaci zato savetuju da partneri otvoreno razgovaraju o svojim očekivanjima i definiciji vernosti. U digitalnom dobu pitanje više nije samo da li je došlo do fizičkog kontakta, već i koliko prostora u našem emotivnom životu zauzima neko ko nije naš partner. Upravo tu nastaje dilema zbog koje je mikro-prevara postala jedna od najkontroverznijih tema modernih veza.

Autor: S.Paunović