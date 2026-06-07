Pogled koji traje sekundu, a pamti se danima: Nauka otkriva šta se dešava u mozgu kada osetimo s*ksualnu hemiju

Zašto nas neke osobe privuku gotovo trenutno i zbog čega mozak donosi odluku pre nego što je postanemo svesni?

Gotovo svako je makar jednom doživeo trenutak u kojem ga je neka osoba privukla na prvi pogled. Dovoljan je bio osmeh, način na koji govori ili samo nekoliko sekundi kontakta očima da se pojavi osećaj koji mnogi opisuju kao varnicu. Iako deluje misteriozno, naučnici tvrde da se iza seksualne hemije krije složen proces koji se odvija velikom brzinom u našem mozgu.

Kada ugledamo osobu koja nas privlači, mozak počinje da obrađuje ogromnu količinu informacija za svega nekoliko trenutaka. Analiziraju se crte lica, govor tela, glas, miris i brojni drugi signali kojih često nismo ni svesni. Ukoliko mozak proceni da je osoba potencijalno privlačna, aktiviraju se centri povezani sa nagradom i zadovoljstvom.

U tom trenutku dolazi do pojačanog lučenja dopamina, neurotransmitera koji je povezan sa osećajem uzbuđenja, motivacije i iščekivanja. Upravo zbog njega osoba koja nam se dopadne može postati centar pažnje, dok razgovor sa njom deluje zanimljivije i uzbudljivije nego što bi objektivno bio. Zbog toga mnogi opisuju početnu privlačnost kao osećaj nalik euforiji.

Važnu ulogu igraju i faktori koje ne možemo lako da objasnimo. Naučnici već godinama istražuju uticaj mirisa tela, genetske kompatibilnosti i podsvesnih obrazaca koje nosimo iz ranijih iskustava. Zbog toga se često dešava da nas snažno privuče osoba koja ne odgovara nužno našem „idealnom tipu“, ali ipak budi intenzivnu reakciju na dubljem nivou.

Seksualna hemija nije isto što i ljubav. Ona predstavlja početni impuls koji nas približava drugoj osobi, dok se poverenje, privrženost i stabilna osećanja razvijaju vremenom. Zato stručnjaci ističu da jaka privlačnost može biti odličan početak, ali da kvalitetan odnos zavisi od mnogo više faktora od same varnice koja se pojavi pri prvom susretu.

Autor: S.Paunović