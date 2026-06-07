Tajna najstabilnijih parova nije u spavaćoj sobi: Ljudi koji imaju najbolji odnos rade jednu stvar pre s*ksa

Psiholozi tvrde da kvalitet intimnog života često zavisi od onoga što se dešava mnogo pre nego što partneri ostanu sami

Mnogi veruju da se uspešna veza gradi kroz strast, fizičku privlačnost i dobru seksualnu kompatibilnost. Ipak, stručnjaci koji proučavaju partnerske odnose godinama ukazuju na nešto sasvim drugo – parovi koji imaju najstabilnije i najzadovoljnije veze redovno neguju emocionalnu povezanost van spavaće sobe.

Prema psiholozima, ključ nije u velikim romantičnim gestovima, već u svakodnevnim razgovorima. Partneri koji odvajaju vreme da se međusobno saslušaju, podele kako su proveli dan i pokažu interesovanje za tuđe misli i osećanja, stvaraju dublji osećaj bliskosti. Upravo ta povezanost kasnije pozitivno utiče i na intimni život.

Zanimljivo je da osećaj sigurnosti igra ogromnu ulogu u privlačnosti. Kada osoba zna da je partner razume, poštuje i prihvata, lakše se opušta i emocionalno otvara. Stručnjaci smatraju da je upravo zbog toga komunikacija jedan od najvažnijih faktora dugoročne seksualne satisfakcije.

Mnogi parovi vremenom upadnu u rutinu svakodnevnih obaveza, pa razgovori postanu svedeni na račune, kupovinu i organizaciju dana. Međutim, istraživanja pokazuju da čak i nekoliko minuta iskrenog razgovora o ličnim željama, planovima ili osećanjima može značajno da ojača partnerski odnos i poveća osećaj bliskosti.

Zato psiholozi poručuju da najbolji preduslov za kvalitetan intimni život nije savršena atmosfera, luksuzno putovanje ili skup poklon. Mnogo važnije je da partneri ostanu emocionalno povezani kroz male svakodnevne trenutke. Upravo oni stvaraju temelj poverenja, bliskosti i stabilnosti na kojima se grade najuspešnije veze.

Autor: S.Paunović