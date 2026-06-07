Parovi koji se nikada ne svađaju možda nisu srećni: Psiholog otkriva šta se krije iza 'idealne' veze

Mnogi ljudi sanjaju o vezi bez svađa i nesuglasica. U popularnoj kulturi često se stvara slika da su najsrećniji parovi upravo oni koji se nikada ne raspravljaju, koji se uvek slažu i koji bez ikakvih problema pronalaze zajednički jezik. Zbog toga se odsustvo konflikta često doživljava kao dokaz savršene kompatibilnosti i duboke ljubavi.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da stvarnost nije uvek tako jednostavna. Svaka bliska veza podrazumeva dve različite osobe sa sopstvenim željama, potrebama, stavovima i očekivanjima. Kada dvoje ljudi provodi mnogo vremena zajedno, sasvim je prirodno da povremeno dođe do neslaganja. Upravo zato potpuni izostanak sukoba kod nekih parova može da bude razlog za zabrinutost, a ne za divljenje.

Psiholog Džejson N. Linder, koji godinama radi sa parovima, ističe da ga često najviše zabrinjavaju upravo oni partneri koji sa osmehom tvrde da se nikada ne svađaju. Na prvi pogled takvi odnosi deluju idealno, ali iza prividnog mira ponekad se kriju neizrečene emocije, potisnute potrebe i problemi o kojima niko ne želi da govori.

Odsustvo svađa ne znači nužno i odsustvo problema

Prema Linderu, što su partneri iskreniji, otvoreniji i ranjiviji jedno pred drugim, veća je verovatnoća da će se suočiti sa razlikama u mišljenjima. Različiti pogledi na život, finansije, porodicu ili budućnost sastavni su deo gotovo svake veze.

Kada se o tim razlikama razgovara, partneri imaju priliku da pronađu kompromis i bolje razumeju jedno drugo. Međutim, kada se nesuglasice uporno guraju pod tepih, problemi ne nestaju – oni samo ostaju neizrečeni i vremenom mogu da stvore emocionalnu distancu između partnera.

Šta se krije iza rečenice „Mi se nikada ne svađamo“?

Stručnjaci navode nekoliko mogućih razloga zbog kojih neki parovi gotovo nikada ne ulaze u sukobe.

U pojedinim slučajevima jedan partner vremenom prestane da govori o svojim potrebama i osećanjima jer je naučio da svaka rasprava dovodi do neprijatnosti ili tenzije. Tada se bira ćutanje umesto razgovora.

Ponekad postoji i neravnoteža moći u vezi, pa se jedan partner konstantno prilagođava drugom kako bi izbegao konflikt. Takav odnos može delovati skladno spolja, ali često krije nezadovoljstvo koje se vremenom produbljuje.

Treća mogućnost jeste da oba partnera izbegavaju sukobe jer veruju da tako čuvaju vezu. Ipak, dok ćute o važnim temama, oni se postepeno emocionalno udaljavaju jedno od drugog.

Prema emocionalno fokusiranoj terapiji (EFT), mnoge svađe zapravo nisu borba protiv partnera, već pokušaj da se dobije potvrda ljubavi, pažnje i sigurnosti. Iza brojnih konflikata kriju se pitanja poput: „Da li mogu da računam na tebe?“ ili „Da li sam ti zaista važan?“.

Kada partneri prestanu da izražavaju takve potrebe, ne nastupa nužno harmonija. Umesto toga može se javiti ravnodušnost ili osećaj rezignacije, što je za vezu često mnogo opasnije od same svađe.

Kako izgleda zdrava komunikacija?

Naravno, cilj zdrave veze nije stalno raspravljanje. Stručnjaci upozoravaju da obrasci poput kritikovanja, prezira, odbrambenog ponašanja i ignorisanja partnera mogu ozbiljno da naruše odnos.

Suština nije u tome da se partneri svađaju što češće, već da imaju dovoljno poverenja da otvoreno govore o svojim osećanjima, potrebama i frustracijama. Zdrava veza podrazumeva osećaj sigurnosti da možemo da izrazimo neslaganje bez straha da ćemo izgubiti bliskost sa voljenom osobom.

Upravo zato psiholozi naglašavaju da prava intimnost ne znači odsustvo problema, već sposobnost da se kroz njih prolazi zajedno. Istinska povezanost ne nastaje u tišini i izbegavanju teških tema, već u iskrenim razgovorima koji, iako ponekad neprijatni, pomažu partnerima da se bolje razumeju i još više zbliže.

Autor: Jovana Nerić