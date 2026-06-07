Mnogi ih se plaše: Postavljanje ovih granica u vezi nije sebično, već je neophodno

Mnogi veruju da prava ljubav podrazumeva stalnu dostupnost, potpuno odricanje od ličnih potreba i deljenje baš svega sa partnerom. Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo takva uverenja mogu dovesti do iscrpljenosti, nezadovoljstva i problema u vezi. Zdravi odnosi ne grade se na odricanju od sebe, već na ravnoteži između bliskosti i ličnog prostora.

Psiholog smatra da neke granice koje okolina često naziva sebičnim zapravo predstavljaju važan temelj kvalitetne veze. One ne udaljavaju partnere, već im pomažu da očuvaju sopstveni identitet i budu bolja podrška jedno drugom.

Nije pogrešno reći „ne“ kada vam je potreban odmor

Odbijanje zajedničkih planova ili druženja često se pogrešno tumači kao znak nezainteresovanosti za partnera. Ipak, ljudi koji su konstantno umorni i preopterećeni teško mogu da budu prisutni i posvećeni u vezi.

Ponekad je potrebno odvojiti vreme za odmor, hobije ili jednostavno trenutke samoće kako bi se obnovila energija. To ne znači da birate sebe umesto partnera, već da vodite računa o sopstvenom blagostanju. Kada su lične potrebe zadovoljene, mnogo je lakše graditi kvalitetan odnos i uživati u zajedničkom vremenu.

Ne morate da rešavati svaki partnerov problem

Kada volimo nekoga, prirodno je da želimo da mu pomognemo. Međutim, postoji razlika između podrške i preuzimanja odgovornosti za tuđe emocije i probleme.

Stalno spašavanje partnera može dovesti do emocionalnog iscrpljivanja i stvaranja nezdravog obrasca u kojem jedna osoba nosi teret za oboje. Umesto da odmah nudite rešenja, često je korisnije saslušati partnera i pitati kako možete da pomognete. Na taj način pokazujete podršku, a istovremeno poštujete njegovu sposobnost da se sam nosi sa izazovima.

Privatnost nije neprijatelj bliskosti

Mnogi smatraju da ljubavna veza podrazumeva potpunu otvorenost i odsustvo bilo kakvih tajni. Ipak, stručnjaci ističu da određena doza privatnosti nije znak udaljavanja, već važan deo zdravog odnosa.

Lični interesi, prijateljstva, vreme provedeno bez partnera ili poneka misao koju ne delimo odmah ne predstavljaju pretnju vezi. Naprotiv, upravo te stvari pomažu da zadržimo sopstveni identitet i ostanemo zanimljive, samostalne osobe unutar odnosa. Veza ne bi trebalo da podrazumeva nadzor i kontrolu, već poverenje i međusobno poštovanje.

Postavljanje granica nije sebičnost, već način da zaštitimo svoje emocionalno zdravlje i očuvamo kvalitet odnosa. Partneri koji jasno komuniciraju svoje potrebe često grade stabilnije, iskrenije i dugotrajnije veze.

Autor: Jovana Nerić