RAZVOD MENJA SVE: Najveću cenu često plaćaju deca, čak i kada to ne pokazuju!

Kada se roditelji razdvoje, mališani ne gube samo porodičnu rutinu – već i osećaj sigurnosti koji su godinama gradili.

Razvod je jedna od najtežih životnih odluka koje odrasli mogu doneti, ali njegove posledice ne pogađaju samo partnere koji se razilaze. Deca su često tihi svedoci porodičnih promena i upravo ona prolaze kroz složen emocionalni proces koji ne umeju uvek da objasne ili pokažu. Iako razvod može biti najbolje rešenje za porodice u kojima vladaju konstantni sukobi, on za dete predstavlja veliki životni preokret.

Jedna od najčešćih reakcija kod dece jeste osećaj nesigurnosti. Svet koji su do tada poznavala iznenada se menja – jedan roditelj odlazi iz zajedničkog doma, menjaju se svakodnevne navike, a ponekad i škola, prijatelji ili mesto stanovanja. Takve promene mogu izazvati tugu, zbunjenost i strah od budućnosti, bez obzira na uzrast deteta.

Mnogi mališani razvijaju osećaj krivice, verujući da su oni na neki način doprineli razvodu roditelja. Iako odraslima takva pomisao može delovati nelogično, dečji način razmišljanja često ih navodi da odgovornost za porodične probleme traže u sebi. Zato je izuzetno važno da roditelji otvoreno razgovaraju sa decom i jasno im stave do znanja da nisu kriva za odluke odraslih.

Stručnjaci naglašavaju da način na koji se roditelji ponašaju nakon razvoda može imati veći uticaj na dete od samog razvoda. Kada bivši partneri nastave da komuniciraju s poštovanjem, izbegavaju svađe pred decom i ne koriste dete kao sredstvo za međusobne obračune, ono lakše prihvata novu porodičnu dinamiku i oseća se emocionalno zaštićeno.

Iako razvod predstavlja bolan period za celu porodicu, on ne mora nužno ostaviti trajne negativne posledice na decu. Uz dovoljno ljubavi, podrške, stabilnosti i međusobnog poštovanja roditelja, deca mogu uspešno da se prilagode novim okolnostima i nastave da se razvijaju u zdrave i emocionalno sigurne osobe. Najvažnije je da, uprkos razlazu, ostanu sigurni da nisu izgubili ni mamu ni tatu – već da i dalje imaju oba roditelja uz sebe, samo na drugačiji način.

Autor: S.Paunović