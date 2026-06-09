ZAŠTO UVEK ČEKAJU PARTNERA? Razlog zbog kojeg neki ljudi retko pokreću intimnost mogao bi da vas iznenadi!

Iza manjka inicijative u spavaćoj sobi često se ne krije nedostatak želje, već strah od odbijanja, nesigurnost i obrasci naučeni još u detinjstvu.

Mnogi partneri tokom veze primete isti obrazac – jedna osoba gotovo nikada ne inicira seks, zbog čega druga može pomisliti da više nije privlačna ili da su emocije oslabile. Međutim, stručnjaci ističu da nedostatak inicijative ne mora nužno da znači nedostatak želje. U velikom broju slučajeva problem leži mnogo dublje i povezan je sa psihološkim faktorima koji nemaju direktne veze sa privlačnošću partnera.

Jedan od najčešćih razloga jeste strah od odbijanja. Za pojedine ljude i najmanji znak nezainteresovanosti može biti veoma bolan, pa radije čekaju da druga strana napravi prvi korak. Na taj način izbegavaju mogućnost da se osećaju odbačeno, iako istovremeno žude za bliskošću i intimnošću. Vremenom takvo ponašanje može postati automatski mehanizam zaštite.

Veliku ulogu igra i samopouzdanje. Osobe koje nisu sigurne u svoj izgled, privlačnost ili seksualne sposobnosti često pretpostavljaju da partner možda nije zainteresovan za njih. Čak i kada dobijaju jasne znakove pažnje, unutrašnje sumnje mogu biti toliko snažne da ih sprečavaju da preuzmu inicijativu i otvoreno pokažu svoju želju.

Psiholozi navode da koreni ovakvog ponašanja često sežu još u detinjstvo. Ljudi koji su odrastali uz kritiku, emocionalnu distancu ili nedostatak podrške neretko razvijaju pojačanu osetljivost na odbacivanje. Kasnije u odraslim vezama mogu imati poteškoće da se otvore i pokažu ranjivost, čak i kada se pored partnera osećaju sigurno i voljeno.

Zbog toga je važno da partneri ne donose preuranjene zaključke kada primete manjak inicijative u intimnom životu. Iskren razgovor o potrebama, strahovima i očekivanjima često otkriva da problem nije nedostatak želje, već unutrašnja borba sa nesigurnošću. Kada se takvi obrasci prepoznaju i razumeju, parovi mogu izgraditi kvalitetniju komunikaciju i stvoriti prostor u kojem će se oba partnera osećati dovoljno slobodno da izraze svoje želje bez straha od osude ili odbijanja.

Autor: S.Paunović