DA LI JE TO LJUBAV ILI NAVIKA? Psiholozi otkrivaju kako da prepoznate da li vas partner zaista privlači ili ste samo emotivno vezani!

Kada se strast stiša, a rutina preuzme odnos, mnogi počinju da preispituju da li su i dalje zaljubljeni – ili samo naviknuti jedno na drugo.

U dugim vezama i brakovima često dolazi do faze u kojoj se emocije stabilizuju, ali strast više nije intenzivna kao na početku. U tom trenutku mnogi počinju da se pitaju da li ih partner i dalje zaista privlači ili je ono što osećaju zapravo emocionalna vezanost koja više nema veze sa ljubavnom hemijom.

Stručnjaci za partnerske odnose objašnjavaju da je razlika između emocionalne vezanosti i fizičke privlačnosti suptilna, ali važna. Emocionalna vezanost podrazumeva osećaj sigurnosti, pripadnosti i navike zajedničkog života, dok je privlačnost povezana sa željom, uzbuđenjem i fizičkom reakcijom na partnera. Problem nastaje kada jedno postoji snažno, a drugo postane slabo ili potpuno izostane.

Jedan od znakova da je veza više zasnovana na navici nego na privlačnosti jeste odsustvo radoznalosti prema partneru. Kada više ne postoji želja da se sazna nešto novo, da se iznenadi ili da se partner gleda sa dozom uzbuđenja, to može biti signal da se emocionalna dinamika promenila. U takvim situacijama odnos često funkcioniše, ali bez one iskre koja je nekada postojala.

S druge strane, emocionalna vezanost sama po sebi nije negativna. Ona je temelj stabilnosti i poverenja u vezi. Međutim, kada potpuno potisne fizičku privlačnost, parovi mogu početi da se osećaju više kao tim ili prijatelji nego kao ljubavni partneri. To ne znači nužno kraj odnosa, ali može biti znak da je potrebno ponovo raditi na bliskosti i intimnosti.

Psiholozi naglašavaju da je normalno da se intenzitet privlačnosti menja kroz vreme. Stres, obaveze, roditeljstvo i svakodnevne brige mogu uticati na libido i emocionalnu povezanost. Ključno pitanje nije da li je strast nestala zauvek, već da li postoji spremnost oba partnera da je ponovo ožive kroz komunikaciju, zajedničko vreme i emocionalnu otvorenost.

Razumevanje sopstvenih osećanja u vezi zahteva iskrenost prema sebi, ali i spremnost da se razlika između ljubavi, navike i privlačnosti sagleda bez idealizacije. U mnogim slučajevima, ono što izgleda kao gubitak strasti zapravo je samo faza u kojoj odnos traži novu formu bliskosti.

Autor: S.Paunović