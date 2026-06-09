GASLAJTING: Oblik emocionalne manipulacije koji ruši samopouzdanje i dovodi u pitanje zdrav razum!

Kada partner počne da vam menja realnost – kako ga prepoznati, zaustaviti i zaštititi sebe.

Gaslajting je emocionalna manipulacija i psihološko iskrivljavanje stvarnosti, odnosno situacija u kojoj jedna osoba navodi drugu da sumnja u sopstveno pamćenje, osećanja ili zdrav razum. Iako na prvi pogled može delovati suptilno, ovaj obrazac ponašanja u vezama može imati vrlo ozbiljne posledice po samopouzdanje i mentalno zdravlje.

U partnerskim odnosima, gaslajting se često ne pojavljuje naglo, već postepeno – kroz negiranje izgovorenih reči, prebacivanje krivice i tvrdnje da se nešto nije dogodilo ili da je preuveličano. Vremenom, osoba koja je izložena ovakvom ponašanju počinje da preispituje sopstvenu percepciju i osećanja, što stvara osećaj nesigurnosti i zavisnosti od partnerove verzije realnosti.

Najopasniji efekat gaslajtiga je upravo gubitak poverenja u sebe. Osoba može početi da veruje da je preosetljiva, da pogrešno pamti situacije ili da uvek pravi problem, iako se u stvarnosti nalazi u emocionalno štetnoj dinamici. Dugoročno, ovo može dovesti do anksioznosti, pada samopouzdanja i izolacije od okoline.

Zaustavljanje ovakvog obrasca počinje prepoznavanjem – važno je obratiti pažnju na ponavljajuće situacije u kojima se vaša realnost stalno dovodi u pitanje. Ključno je razgovarati sa osobama od poverenja, zapisivati situacije ako je potrebno i ne dozvoliti da se sopstvena percepcija potpuno potisne tuđim tumačenjem događaja.

Najvažniji korak je postavljanje jasnih granica i spremnost da se iz takvog odnosa izađe ako se ponašanje nastavi. Zdrava veza podrazumeva poštovanje, potvrdu osećanja i sigurnost, a ne konstantno preispitivanje sopstvene stvarnosti – i upravo tu se vidi razlika između ljubavi i emocionalne manipulacije.

Autor: S.Paunović