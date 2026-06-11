Muškarci koji prate menstrualni ciklus partnerke imaju srećnije veze: Evo zašto to nema veze sa 'modernim izmišljotinama'!

Razumevanje hormonalnih promena kroz koje žena prolazi svakog meseca može da smanji konflikte, ojača bliskost i unapredi partnerski odnos.

Mnogim muškarcima i dalje je neobično kada čuju da bi trebalo da znaju u kojoj se fazi menstrualnog ciklusa nalazi njihova partnerka. Neki to smatraju preterivanjem ili novim trendom modernog doba. Međutim, stručnjaci ističu da razumevanje ženskog ciklusa nema veze sa pomodarstvom, već sa empatijom, komunikacijom i kvalitetnijim odnosom između partnera.

Za razliku od žena, koje tokom meseca prolaze kroz značajne hormonske promene, muškarci uglavnom nemaju tako izražene i ciklične oscilacije hormona. Nivoi estrogena i progesterona kod žena prirodno se menjaju tokom različitih faza ciklusa, što može uticati na energiju, raspoloženje, koncentraciju, apetit, kvalitet sna, pa čak i način na koji doživljavaju emocije i stres. To ne znači da žena preteruje ili da su njene reakcije neosnovane, već da njeno telo prolazi kroz prirodne biološke procese.

Kada muškarac razume ove promene, mnogo lakše može da prepozna trenutke kada je partnerki potrebna dodatna podrška, strpljenje ili pomoć. Nekada je dovoljno da pokaže više razumevanja, preuzme deo obaveza ili jednostavno sasluša bez osuđivanja. Takvi mali gestovi često imaju mnogo veći uticaj na kvalitet veze nego veliki romantični potezi.

Čest argument onih koji sa podsmehom gledaju na ovu temu jeste da muškarci ranije nisu pratili menstrualni ciklus svojih partnerki. Međutim, društvo se menja, kao i očekivanja od partnerskih odnosa. Nekada se od muškaraca prvenstveno očekivalo da obezbede finansijsku sigurnost porodice, dok su emocionalna povezanost i otvorena komunikacija bili znatno manje zastupljeni. Danas uspešna veza podrazumeva mnogo više međusobnog razumevanja, ravnopravnosti i aktivnog učešća oba partnera u svakodnevnom životu.

Savremeni muškarac ne gubi svoju muškost time što pokazuje interesovanje za potrebe svoje partnerke. Naprotiv, sposobnost da razume osobu sa kojom deli život pokazuje emocionalnu zrelost i odgovornost. Praćenje menstrualnog ciklusa ne znači hodanje po prstima ili prilagođavanje svakom raspoloženju, već bolje razumevanje bioloških procesa koji mogu uticati na ponašanje i osećanja voljene osobe.

Suština je da partneri bolje razumeju jedno drugo. Kada muškarac zna kroz šta njegova partnerka prolazi, a žena oseća da je viđena i shvaćena, stvara se snažnije poverenje, manje nesporazuma i odnos koji može lakše da izdrži svakodnevne izazove.

Autor: S.Paunović