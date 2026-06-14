Jedno pitanje koje svaka žena želi da čuje kada dobije menstruaciju: 'Kako mogu da ti pomognem?'

Nekada nisu potrebni veliki gestovi – dovoljno je malo razumevanja, pažnje i iskrene želje da se partnerki olakšaju dani koji joj često nisu laki.

Za mnoge žene prvi dani menstruacije donose grčeve, umor, promene raspoloženja, osetljivost i pad energije. Iako su ovi simptomi potpuno prirodni, to ne znači da ih je lako podneti. Upravo zbog toga podrška partnera u tom periodu može imati mnogo veći značaj nego što muškarci često pretpostavljaju.

Stručnjaci za partnerske odnose ističu da je jedno od najvažnijih pitanja koje muškarac može da postavi svojoj partnerki: "Kako mogu da ti pomognem?" Ova jednostavna rečenica pokazuje interesovanje, empatiju i spremnost da se razume ono kroz šta druga osoba prolazi. Još važnije, ona partnerki daje prostor da sama kaže šta joj je u tom trenutku potrebno, umesto da neko pretpostavlja kako se oseća.

Mnoge žene navode da im najviše znači kada partner preuzme deo svakodnevnih obaveza. Pranje sudova, odlazak u kupovinu, spremanje obroka ili sređivanje kuće mogu delovati kao sitnice, ali u danima kada telo troši više energije nego inače, takva pomoć može biti dragocena. Ponekad je upravo rasterećenje od obaveza najbolji način da se pokaže ljubav.

Jednako važna je i emocionalna podrška. Umesto komentara poput: "Opet si nervozna zbog menstruacije", mnogo više znače razumevanje i strpljenje. Ne traži svaka žena savet ili rešenje problema – nekada joj je potrebno samo da zna da je neko sluša i da ne mora da objašnjava svaku emociju koju oseća.

Postoje i mali gestovi koji mogu napraviti veliku razliku. Topao čaj, omiljena čokolada, termofor za stomak, zajedničko gledanje filma ili jednostavan zagrljaj često imaju veći efekat od skupih poklona. Takvi trenuci šalju poruku da partner primećuje njene potrebe i da želi da joj olakša period koji joj možda nije prijatan.

Važno je naglasiti da ne postoje univerzalna pravila. Neke žene žele više pažnje i nežnosti, dok druge imaju potrebu za mirom i odmorom. Zato je najbolji savet upravo onaj sadržan u jednostavnom pitanju: "Kako mogu da ti pomognem?" Kada partner pokaže iskreno interesovanje i spremnost da sasluša odgovor, ne pomaže samo da se lakše prebrode dani menstruacije – već gradi odnos zasnovan na poverenju, poštovanju i međusobnoj podršci.

Autor: S.Paunović