Emocionalno neverstvo: Nevidljiva prevara koja često boli više od fizičke!

Za razliku od klasičnog neverstva, ovde ne mora postojati fizički kontakt, ali se intimnost, poverenje i emocije polako preusmeravaju na treću osobu.

Emocionalno neverstvo postaje sve češća tema u savremenim vezama, a mnogi ga smatraju čak i opasnijim od fizičke prevare. Za razliku od klasičnog neverstva, ovde ne mora postojati fizički kontakt, ali se intimnost, poverenje i emocije polako preusmeravaju na treću osobu. Upravo zato ga je teže prepoznati, ali i teže oprostiti.

U osnovi, emocionalno neverstvo podrazumeva stvaranje duboke emotivne veze sa osobom koja nije partner. To može biti kolega, prijatelj ili osoba sa kojom se dopisivanje i kontakt postepeno pretvaraju u nešto što prelazi granice običnog prijateljstva. Kada se sa tom osobom deli više nego sa partnerom, uključujući strahove, planove, probleme i intimne misli, već ulazimo u sivu zonu odnosa.

Jedan od prvih znakova jeste skrivanje komunikacije. Ako osoba počinje da briše poruke, skriva telefon ili umanjuje značaj razgovora sa određenom osobom, to može ukazivati da se razvija emotivna bliskost koja nije potpuno bezazlena. Tajna sama po sebi često postaje jači signal od samog sadržaja komunikacije.

Još jedan važan znak je emocionalno distanciranje od partnera. Osoba koja je emotivno uključena u odnos sa nekim drugim često počinje da gubi interesovanje za razgovor, zajedničke aktivnosti i rešavanje problema u vezi. Partner tada postaje pozadina, dok nova osoba zauzima prostor koji je ranije bio rezervisan za intimnost i poverenje.

Stručnjaci ističu i promenu u načinu komunikacije i raspoloženju. Ako neko postaje nervozan, defanzivan ili preterano zaštitnički nastrojen kada se postavi pitanje o određenoj osobi, to može biti znak da postoji emotivna vezanost koja prelazi granice prijateljstva. Takođe, često se javlja i poređenje partnera sa tom trećom osobom, bilo direktno ili indirektno.

Emocionalno neverstvo ne mora uvek značiti kraj veze, ali predstavlja ozbiljan signal da je odnos narušen. Ključna razlika između prijateljstva i prevare leži u tome gde se postavljaju granice, kao i da li se intimnost deli sa osobom izvan partnerskog odnosa. Stručnjaci naglašavaju da je iskren razgovor jedini način da se ovakve situacije razjasne i spreči dublje udaljavanje partnera.

Autor: S.Paunović