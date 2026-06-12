Zašto nas poruke bez odgovora toliko pogađaju? Psiholozi objašnjavaju zašto 'seen' može izazvati stres i nesigurnost!

Kada pošaljemo poruku, mi ne razmenjujemo samo informacije – mi zapravo tražimo odgovor koji potvrđuje da smo viđeni, važni i uključeni u odnos.

U eri pametnih telefona i društvenih mreža, komunikacija nikada nije bila brža, ali paradoksalno – nikada nije izazivala više emocionalne napetosti. Jedan od najčešćih izvora nelagodnosti postale su poruke koje ostaju bez odgovora, kao i famozni 'seen' koji često pokreće lavinu misli i nesigurnosti.

Psiholozi objašnjavaju da je razlog za ovakvu reakciju duboko ukorenjen u ljudskoj potrebi za prihvatanjem i potvrdom. Kada pošaljemo poruku, mi ne razmenjujemo samo informacije – mi zapravo tražimo odgovor koji potvrđuje da smo viđeni, važni i uključeni u odnos. Ćutanje se zato lako doživljava kao odbacivanje, čak i kada to nije stvarna namera druge osobe.

Posebno snažan efekat ima oznaka 'seen'. Ona jasno pokazuje da je poruka pročitana, ali da odgovor izostaje. U tom trenutku mozak počinje da popunjava praznine različitim scenarijima – od toga da je osoba zauzeta, do toga da je namerno ignorisanje u pitanju. Upravo ta neizvesnost često izaziva stres i emocionalnu napetost.

Stručnjaci ističu da savremena komunikacija pojačava osećaj kontrole i očekivanja brzog odgovora. Za razliku od ranijih vremena kada su poruke kasnile satima ili danima bez jasnog uvida u njihovo stanje, danas vidimo svaki korak – isporučeno, pročitano, pa tišina. Ta transparentnost, iako praktična, često pojačava anksioznost.

Još jedan važan faktor jeste lično tumačenje ćutanja. Ljudi često nedostatak odgovora povezuju sa sopstvenom vrednošću, pa se javlja pitanje: „Da li sam rekao/la nešto pogrešno?“ ili „Da li sam manje važan/na?“ U stvarnosti, razlozi mogu biti potpuno banalni – zauzetost, umor ili jednostavno odlaganje odgovora – ali emocije ne prate uvek logiku.

Iako deluje kao mala stvar, psiholozi naglašavaju da reakcija na neodgovorenu poruku govori mnogo o savremenim odnosima i potrebi za stalnom povezanosti. Razumevanje da digitalna tišina nije nužno odbacivanje može pomoći da se smanji stres i uvede više emocionalne stabilnosti u svakodnevnu komunikaciju.

Autor: S.Paunović