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DA LI STE U 'FAZI TIHOG ODUSTAJANJA' U VEZI? Ako primećujete OVE 3 stvari, vaš odnos je u ozbiljnoj opasnosti!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Svi smo čuli za „tiho odustajanje“ na poslu, ali da li ste znali da se isti fenomen masovno dešava u spavaćim sobama i dnevnim boravcima širom Srbije? To nije svađa, nije prevara, već mnogo podmuklija stvar koja tiho ubija emocije.

Mnoge žene misle da je sve u redu ako nema povišenih tonova, ali stručnjaci upozoravaju da je upravo odsustvo reakcije najopasniji znak. Ako se prepoznajete u ovim situacijama, vreme je za hitnu akciju pre nego što bude kasno:

Više ne delite sitnice: Nekada ste mu prepričavali svaku glupost koja vam se desila u toku dana. Sada? Ćutite. Čak i kada imate nešto važno da kažete, pomislite „ma, nije bitno“ i odustanete.

„Neka bude po tvom“ postalo je vaš moto: Pre ste se borili za svoje mišljenje. Sada birate liniju manjeg otpora jer vam je lakše da popustite nego da trošite energiju na raspravu za koju mislite da nema svrhu.

Postali ste cimeri, a ne partneri: Planirate dan, obaveze oko dece ili račune, ali intimnost i ona iskra razumevanja su potpuno iščezli.

Da li se prepoznajete? Ovo nije znak da treba odmah da spakujete kofere, već signal da ste se emotivno „isključili“ kako biste se zaštitili od razočaranja. Vratite se sebi, a onda i partneru – pre nego što tišina postane trajna.

Autor: D.S.

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