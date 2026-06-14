Večno dete u vezi? Kada partner pati od Petar Pan sindroma, ljubav može postati veliki izazov!

Beži od odgovornosti, izbegava ozbiljne odluke i stalno traži zabavu.

Na početku veze osobe sa takozvanim Petar Pan sindromom često deluju izuzetno šarmantno, spontano i zabavno. Pored njih život izgleda manje opterećen brigama, a svakodnevica je ispunjena avanturama i dobrim raspoloženjem. Međutim, kako odnos postaje ozbiljniji, partner može primetiti da iza bezbrižnosti često stoji dubok otpor prema odgovornosti i odrastanju.

Petar Pan sindrom nije zvanična psihijatrijska dijagnoza, već termin koji se koristi za opisivanje odraslih osoba koje izbegavaju obaveze karakteristične za zrelo doba. Takvi ljudi često imaju poteškoće da donose važne životne odluke, preuzmu odgovornost za svoje postupke ili se nose sa posledicama svojih izbora. Umesto toga, radije ostaju u zoni komfora i ponašaju se kao da će neko drugi rešiti njihove probleme.

U ljubavnim odnosima ovaj obrazac može biti posebno izazovan. Partner sa Petar Pan sindromom često izbegava razgovore o zajedničkoj budućnosti, finansijama, braku ili roditeljstvu. Kada se pojave problemi, može reagovati povlačenjem, šalom ili prebacivanjem odgovornosti na drugu osobu. Zbog toga se partner neretko oseća kao da nosi najveći teret veze na svojim leđima.

Psiholozi smatraju da koreni ovakvog ponašanja mogu biti različiti. Nekada su povezani sa prezaštićenim detinjstvom, kada osoba nije imala priliku da razvije osećaj samostalnosti. U drugim slučajevima iza toga stoji strah od neuspeha, odbacivanja ili suočavanja sa životnim izazovima. Upravo zato osobe sa ovim osobinama često ne deluju nezrelo iz hira, već iz potrebe da izbegnu neprijatne emocije.

Iako veza sa nekim ko pokazuje karakteristike Petar Pan sindroma može biti iscrpljujuća, promene su moguće ukoliko osoba prepozna problem i želi da radi na sebi. Otvorena komunikacija, postavljanje zdravih granica i spremnost na lični razvoj mogu pomoći da odnos postane stabilniji. Stručnjaci naglašavaju da ljubav može biti važna podrška, ali da nijedan partner ne može odrasti umesto onog drugog.

Autor: S.Paunović