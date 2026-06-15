Ne čekajte neprijatnu situaciju: Stručnjaci otkrivaju kada je pravo vreme za razgovor o s*ksu sa detetom!

Mnogi roditelji odlažu ovu temu iz nelagode, ali stručnjaci upozoravaju da predugo ćutanje može stvoriti više problema nego iskren razgovor.

Za mnoge roditelje razgovor o seksu sa detetom predstavlja jednu od najtežih tema u vaspitanju. Zbog neprijatnosti, stida ili straha da će reći nešto pogrešno, mnogi odlažu taj razgovor što je duže moguće. Međutim, stručnjaci ističu da ne postoji jedan savršen trenutak za ovu temu, već da bi razgovor trebalo da se razvija postepeno, u skladu sa uzrastom i radoznalošću deteta.

Psiholozi naglašavaju da seksualno obrazovanje ne počinje tek u tinejdžerskom periodu. Još u ranom detinjstvu važno je učiti decu pravilnim nazivima delova tela, granicama privatnosti i tome da imaju pravo da kažu „ne“ neželjenom fizičkom kontaktu. Takvi razgovori predstavljaju osnovu za kasnije, ozbiljnije teme o odnosima, emocijama i seksualnosti.

Jedna od najvećih grešaka jeste čekanje da dete samo postavi pitanje ili da uđe u pubertet. U današnje vreme deca do informacija dolaze veoma rano, najčešće putem interneta, društvenih mreža i vršnjaka. Ako roditelji izbegavaju razgovor, postoji velika verovatnoća da će odgovore potražiti na mestima gde informacije nisu uvek tačne ili prilagođene njihovom uzrastu.

Stručnjaci savetuju da razgovor bude prirodan i iskren, bez zastrašivanja i preteranih detalja. Važno je stvoriti atmosferu u kojoj dete zna da može da postavlja pitanja bez osećaja stida ili straha od osude. Kada roditelji ostanu smireni i otvoreni, veće su šanse da će im se dete obraćati i kasnije kada bude imalo ozbiljnije nedoumice.

Pravo vreme za razgovor o seksu nije određeni rođendan niti jedan veliki razgovor koji će rešiti sve nedoumice. To je proces koji traje godinama i prilagođava se razvoju deteta. Stručnjaci smatraju da je najvažnije da roditelji budu prvi izvor pouzdanih informacija, jer iskren i otvoren odnos može pomoći detetu da razvije zdrav pogled na telo, emocije i partnerske odnose.

Autor: S.Paunović