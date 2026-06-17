Volite partnera, srećni ste u vezi, ali vas privlači i neko drugi? Stručnjaci otkrivaju gde je granica između ljudske prirode i mikro-prevare

Kada jedan partner kaže „to je normalno“, a drugi „to je izdaja poverenja“, nastaje problem koji mnogi parovi kriju.

Mnogi veruju da će ih ulaskom u srećnu i ispunjenu vezu prestati privlačiti druge osobe. Međutim, psiholozi ističu da privlačnost prema nekome van veze ne mora automatski da znači da u odnosu nešto nedostaje. Čak i ljudi koji su duboko zaljubljeni i zadovoljni svojim partnerom mogu primetiti nečiju harizmu, fizički izgled ili emocionalnu energiju. Pitanje nije da li se takve situacije dešavaju, već kako se sa njima postupa.

Problem nastaje kada partneri imaju potpuno različite poglede na to šta predstavlja prevaru. Za neke je granica jasna i podrazumeva fizički kontakt, dok drugi smatraju da su flertovanje, tajne poruke, skrivena dopisivanja ili razvijanje emocionalne bliskosti sa drugom osobom oblik takozvane mikro-prevare. Kada jedan partner na takve situacije gleda kao na bezazlenu privlačnost, a drugi kao na narušavanje poverenja, lako dolazi do sukoba.

Stručnjaci naglašavaju da sama privlačnost nije isto što i postupak. Ljudi ne mogu uvek da kontrolišu koga će primetiti ili ko će im biti zanimljiv, ali mogu da kontrolišu svoje ponašanje. Velika je razlika između prolazne simpatije i svesnog ulaganja vremena, emocija i pažnje u odnos sa osobom koja nije partner. Upravo tu mnogi stručnjaci vide granicu između ljudske prirode i ponašanja koje može ugroziti vezu.

U situacijama kada jednom partneru takve stvari smetaju, otvoren razgovor je važniji od rasprave o tome ko je u pravu. Umesto dokazivanja da li je nešto mikro-prevara ili nije, korisnije je razgovarati o osećajima koje određeno ponašanje izaziva. Ako se jedna osoba oseća nesigurno, povređeno ili ugroženo, taj osećaj zaslužuje pažnju bez obzira na to da li drugi partner smatra da nije uradio ništa loše.

Psiholozi smatraju da najstabilnije veze nisu one u kojima partneri nikada ne primete nekog drugog, već one u kojima postoji dovoljno poverenja i iskrenosti da se o takvim situacijama razgovara bez straha i skrivanja. Kada oba partnera razumeju međusobne granice i poštuju ih, prolazna privlačnost prema drugima ostaje samo prolazna misao, a ne početak problema koji može da ugrozi odnos.

Autor: S.Paunović