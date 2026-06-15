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Opsesija koja ruši odnos: Kako prepoznati da je partner zavisnik od s*ksa!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Nije uvek stvar velikog libida – stručnjaci upozoravaju na obrasce koji ukazuju na gubitak kontrole i emotivno udaljavanje.

Tema seksualne zavisnosti često se pogrešno shvata kao preterana želja za intimnošću, ali psiholozi ističu da je suština zapravo u gubitku kontrole. Osoba ne traži seks iz bliskosti i povezanosti, već iz potrebe koja postaje sve jača i teže se ignoriše, čak i kada ima negativne posledice po vezu, posao ili svakodnevni život.

Jedan od prvih znakova može biti kompulzivno ponašanje koje se ponavlja uprkos obećanjima da će se promeniti. Partner može često inicirati seksualne odnose, ali i tražiti sve intenzivnije ili učestalije oblike stimulacije, pri čemu se čini da nikada nije dovoljno. Kada želja prestaje da bude deo intime, a postaje potreba koja mora odmah da se zadovolji, stručnjaci to vide kao znak za uzbunu.

Drugi važan pokazatelj jeste emocionalna udaljenost. Iako seksualna aktivnost može biti česta, emocionalna bliskost često slabi. Partner može izbegavati razgovore o osećanjima, povlačiti se nakon intimnosti ili pokazivati manjak interesovanja za zajedničko vreme van spavaće sobe. Vremenom drugi partner može imati osećaj da je u vezi prisutno telo, ali ne i stvarna povezanost.

Često se javlja i obrazac tajnosti. Osoba može skrivati navike, gledati pornografski sadržaj u preteranoj meri, koristiti internet ili aplikacije na način koji izaziva sumnju ili čak lagati o svojim aktivnostima. Kada se pojavi potreba za skrivanjem ponašanja, to može ukazivati na to da osoba i sama oseća da gubi kontrolu, ali ne uspeva da stane.

Foto: Unsplash.com

Stručnjaci naglašavaju da je ključ u prepoznavanju razlike između zdravog seksualnog nagona i ponašanja koje postaje opsesivno. Ako seksualnost počinje da narušava poverenje, stabilnost i emotivnu sigurnost u vezi, važno je potražiti razgovor i stručnu pomoć. Seksualna zavisnost nije samo problem želje, već obrazac ponašanja koji može ozbiljno ugroziti partnerski odnos ako se ne prepozna na vreme.

Autor: S.Paunović

#Ljubav

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