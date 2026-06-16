Mogu potpuno da unište odnos: Stabilni parovi nikada ne izgovaraju ove četiri rečenice

Zdrava i stabilna veza ne zasniva se samo na ljubavi, već i na načinu na koji partneri komuniciraju. Način razgovora, reči koje biramo i emocije koje pritom izražavamo mogu u velikoj meri da utiču na poverenje, bliskost i dugoročnu stabilnost odnosa. Kada postoji sigurnost između dvoje ljudi, komunikacija postaje otvorena, iskrena i oslobođena potrebe za stalnim proveravanjem ili dokazivanjem ljubavi.

Prema mišljenjima stručnjaka za partnerske odnose, određene rečenice često se pojavljuju u nesigurnim vezama i mogu postepeno narušiti poverenje između partnera. Harvardska psihološkinja dr Kortni S. Voren ističe da emocionalna sigurnost ne dolazi iz stalnih potvrda, već iz doslednog ponašanja i zdravog načina komunikacije.

„Da li me voliš?“

Ovo može da deluje bezazleno, ali kada se ponavlja često, otkriva nesigurnost i strah od odbacivanja. U stabilnim odnosima partneri ne traže stalne potvrde, već se oslanjaju na osećaj sigurnosti koji proizlazi iz ponašanja, pažnje i doslednosti.

Umesto toga, emocionalno zreli partneri češće izražavaju svoje potrebe direktno i otvoreno, bez prebacivanja odgovornosti za sopstvenu nesigurnost na drugu osobu.

„Pokaži mi telefon“

Pitanja i zahtevi poput ovog često ukazuju na nedostatak poverenja. Iako ovakvo ponašanje može biti posledica straha ili ranijih loših iskustava, u zdravim vezama postoji jasno poštovanje privatnosti.

Stabilni parovi probleme rešavaju razgovorom, a ne proveravanjem, i umesto kontrole biraju iskren dijalog o osećanjima i sumnjama koje ih muče.

„Više te ne prepoznajem“

Strah od promena u odnosu često se javlja kada se partneri menjaju tokom vremena. Međutim, promene su prirodan deo svake veze i života uopšte.

Umesto odbacivanja i distance, stabilni parovi pristupaju promenama sa radoznalošću i željom da upoznaju nove strane osobe koju vole. Na taj način odnos raste i razvija se zajedno sa partnerima.

„Ne ostavljaj me“

Ovo često dolazi iz dubokog straha od gubitka. U zdravim vezama ljubav se ne zasniva na pritisku ili emotivnoj zavisnosti, već na slobodnom izboru oba partnera da budu zajedno.

Zato se umesto ovakvih izraza u stabilnim odnosima češće čuje poverenje u zajedničku budućnost i uverenje da se problemi mogu prevazići zajedničkim snagama.



Autor: Jovana Nerić