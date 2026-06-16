Kada partner iznenada zaćuti: Psiholozi upozoravaju na obrazac koji razara veze

Svađe su sastavni deo gotovo svake veze, ali način na koji partneri reaguju nakon konflikta često je važniji od samog neslaganja. Dok neki pokušavaju da problem reše razgovorom, drugi se povlače u tišinu, prestaju da odgovaraju na poruke ili izbegavaju svaki kontakt. Na prvi pogled, takvo ponašanje može delovati kao potreba za mirom i prostorom, ali stručnjaci upozoravaju da posledice mogu biti mnogo ozbiljnije nego što se čini.

Psiholozi ističu da dugotrajno ignorisanje partnera ne predstavlja zdrav način suočavanja sa problemima. Iako mnogi veruju da ćutanje pomaže da se emocije smire, ono često stvara dodatnu napetost, nesigurnost i osećaj odbačenosti. Upravo zbog toga stručnjaci sve više skreću pažnju na fenomen poznat kao "tretman ćutanjem", obrazac ponašanja koji može ozbiljno narušiti kvalitet emotivnog odnosa.

Ćutanje kao oblik kažnjavanja

Nakon svađe nije neuobičajeno da jedna osoba poželi da se udalji i sabere misli. Međutim, problem nastaje kada se povlačenje pretvori u potpuno ignorisanje partnera bez ikakvog objašnjenja. Tada tišina prestaje da bude način smirivanja situacije i postaje sredstvo kojim se druga osoba kažnjava.

Stručnjaci objašnjavaju da ovakvo ponašanje često nije slučajno. Čak i kada osoba nije potpuno svesna svojih namera, ignorisanje može predstavljati pokušaj da utiče na emocije partnera ili da preuzme kontrolu nad situacijom. Umesto rešavanja problema, stvara se dodatni jaz između dve osobe.

Posebno zabrinjava činjenica da se ovakav obrazac lako može ponavljati. Kada ćutanje postane uobičajena reakcija na svaki konflikt, partneri se sve više udaljavaju, a otvorena komunikacija polako nestaje iz odnosa.

Kako ignorisanje utiče na partnera?

Osoba koja se nađe na drugoj strani tišine često prolazi kroz čitav niz neprijatnih emocija. Pojavljuju se sumnje, nesigurnost i osećaj da je odbačena, čak i kada razlog za ćutanje nije potpuno jasan.

Mnogi tada počinju da preispituju svaki detalj svađe i traže grešku u sopstvenom ponašanju. Pitanja poput "Da li sam rekao nešto pogrešno?" ili "Da li je naš odnos ugrožen?" postaju sve češća, što dodatno povećava emocionalni pritisak.

Istraživanja pokazuju da socijalno odbacivanje može aktivirati iste delove mozga koji reaguju na fizički bol. To znači da ignorisanje nije samo neprijatno iskustvo, već nešto što mozak može doživeti kao stvarnu emocionalnu povredu.

Zdraviji način rešavanja konflikta

Psiholozi naglašavaju da potreba za kratkom pauzom nakon svađe nije problematična. Naprotiv, udaljavanje od rasprave na određeno vreme može pomoći da se emocije smire i da razgovor kasnije bude konstruktivniji.

Ključna razlika je u tome što partner treba da zna šta se dešava. Umesto potpunog prekida komunikacije, mnogo je korisnije jasno reći da je potrebno vreme za smirivanje i naglasiti kada će razgovor biti nastavljen. Na taj način izbegava se osećaj neizvesnosti koji najviše povređuje drugu stranu.

Stručnjaci smatraju da su iskrenost, jasno postavljene granice i spremnost na nastavak razgovora osnova zdravog odnosa. Kratka pauza može biti korisna, ali samo ako služi kao korak ka rešavanju problema, a ne kao način da se partner kazni ili drži u neizvesnosti.



Autor: Jovana Nerić