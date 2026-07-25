Zašto se partneri udalje iako se i dalje vole? Ovo su prvi znaci da je vreme za iskren razgovor!

Ljubav ne nestaje preko noći, ali se bliskost može polako izgubiti ako se sitni problemi dugo guraju pod tepih. Stručnjaci ističu da udaljavanje među partnerima najčešće počinje neprimetno, kroz svakodnevne navike koje mnogi zanemaruju.

Mnogi veruju da je kraj veze obavezno praćen velikim svađama i dramatičnim raskidima. Međutim, u praksi se partneri često udaljavaju mnogo tiše. I dalje se vole, dele svakodnevicu i planiraju budućnost, ali osećaj povezanosti polako slabi. Upravo zato je važno prepoznati prve signale da je odnosu potrebna pažnja.

Jedan od najčešćih znakova jeste kada razgovori postanu isključivo praktični. Umesto pitanja kako se partner oseća ili šta ga raduje, komunikacija se svodi na obaveze, račune, kupovinu i organizaciju dana. Kada nestanu iskrena interesovanja za misli i emocije druge osobe, bliskost počinje da bledi.

Još jedan pokazatelj jeste nedostatak zajedničkog vremena, čak i kada ga objektivno ima dovoljno. Partneri često provode veče u istoj prostoriji, ali svako sa svojim telefonom, serijom ili društvenim mrežama. Fizička blizina tada ne znači i emocionalnu povezanost, pa se osećaj usamljenosti može javiti čak i u dugim vezama.

Udaljavanje se može primetiti i kroz izostanak sitnih gestova pažnje. Zagrljaj pri dolasku kući, poljubac za laku noć ili spontano pitanje kako je prošao dan možda deluju kao male stvari, ali upravo one održavaju osećaj sigurnosti i bliskosti. Kada takvi trenuci postanu retkost, partneri lako mogu steći utisak da se podrazumevaju.

Dobra vest je da udaljavanje ne mora da znači kraj ljubavi. Naprotiv, često je to signal da je vreme za otvoren i iskren razgovor, bez optuživanja i prebacivanja krivice. Kada oba partnera žele da saslušaju jedno drugo i ulože trud u odnos, bliskost može ponovo da se izgradi, a veza postane još snažnija nego ranije.

Autor: S.Paunović