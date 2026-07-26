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Šta znači kada vam partner više ne šalje poruke kao na početku veze? Da li je to znak zasićenja ili sasvim prirodna promena?

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Na početku veze telefon gotovo da ne prestaje da zvoni – poruke stižu od jutra do večeri, a svaka notifikacija izaziva osmeh. Međutim, kako vreme prolazi, komunikacija se često menja. Da li je to razlog za brigu ili normalan razvoj ljubavnog odnosa?

U prvim mesecima veze partneri su obično u fazi zaljubljenosti, kada postoji snažna želja za stalnim kontaktom. Poruke služe da se bolje upoznaju, podele utisci i održi osećaj bliskosti čak i kada nisu zajedno. Kako odnos postaje stabilniji, potreba za neprekidnim dopisivanjem kod mnogih prirodno opada.

To, međutim, ne znači da su emocije nestale. Kada se razvije osećaj sigurnosti, mnogi partneri više ne osećaju potrebu da potvrđuju ljubav kroz desetine poruka dnevno. Umesto toga, više pažnje posvećuju vremenu koje provode zajedno, razgovorima uživo i zajedničkim iskustvima.

Ipak, postoje situacije kada promena u komunikaciji može biti signal da nešto nije u redu. Ako je partner iznenada postao potpuno nezainteresovan za razgovor, odgovara kratko, izbegava kontakt i više ne pokazuje interesovanje za vaš dan, moguće je da se u vezi pojavila određena distanca. Takve promene ne treba odmah tumačiti kao kraj ljubavi, ali ih svakako ne treba ignorisati.

Važno je imati na umu da svako drugačije pokazuje pažnju. Nekome su poruke važan način izražavanja emocija, dok drugi ljubav pokazuju kroz dela, zajednički provedeno vreme ili sitne svakodnevne gestove. Upravo zbog toga poređenje sa periodom zaljubljenosti često stvara nepotrebnu zabrinutost.

Foto: Pixabay.com

Najvažnije je da partneri otvoreno razgovaraju o svojim očekivanjima i potrebama. Umesto da broj poruka postane merilo ljubavi, mnogo je korisnije zapitati se da li se i dalje osećate saslušano, poštovano i voljeno. Kada postoji iskrena komunikacija i međusobno razumevanje, manji broj poruka retko je razlog za brigu – često je samo znak da je veza iz faze zaljubljenosti prerasla u zreliji i stabilniji odnos.

Autor: S.Paunović

#Ljubav

#komunikacija

#partnerski odnosi

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