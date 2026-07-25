Zašto se stalno zaljubljujete u isti tip osobe? Psiholozi kažu da to nije slučajnost!

Ako primećujete da vaši partneri imaju sličan izgled, karakter ili ponašanje, moguće je da iza toga stoje obrasci kojih niste ni svesni.

Mnogi tek nakon nekoliko veza shvate da su njihovi bivši partneri imali mnogo zajedničkih osobina. Nekada je reč o fizičkom izgledu, poput boje kose, osmeha ili visine, a nekada o karakteru, načinu komunikacije ili čak sličnim životnim navikama. Psiholozi smatraju da takvi izbori retko nastaju sasvim slučajno.

Jedan od razloga jeste to što ljudski mozak voli poznato. Osobe koje nas podsećaju na nekoga koga smo voleli mogu nam delovati sigurnije i prijatnije, čak i kada prethodna veza nije imala srećan kraj. Poznati obrasci ponašanja često stvaraju osećaj predvidljivosti, zbog čega nesvesno biramo ljude koji nas podsećaju na prethodne partnere.

Na izbor partnera utiču i iskustva iz detinjstva, porodični odnosi i lične vrednosti. Tokom života razvijamo predstavu o tome šta nam je privlačno, pa određene osobine – bilo da su fizičke ili emocionalne – počinjemo da povezujemo sa bliskošću i ljubavlju. To ne znači da svesno tražimo "kopiju" bivšeg partnera, već da naš mozak prepoznaje obrasce koji su mu već poznati.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ponavljanje istih izbora nije uvek dobro. Ako su prethodne veze bile ispunjene ljubomorom, manipulacijom ili drugim nezdravim obrascima, postoji rizik da ćemo nesvesno ući u sličan odnos jer nam takvo ponašanje deluje poznato. Upravo zato je korisno povremeno preispitati šta nas zaista privlači i da li biramo osobu zbog njenih kvaliteta ili zbog osećaja koji nam je već poznat.

Važno je zapamtiti da sličan tip partnera nije sam po sebi problem. Ljudi često imaju određene preferencije i to je sasvim prirodno. Međutim, kada primetite da se iste greške ponavljaju iz veze u vezu, vredi zastati i razmisliti o sopstvenim obrascima. Razumevanje tih mehanizama može pomoći da budući izbori budu zasnovani na međusobnom poštovanju, kompatibilnosti i zdravom odnosu, a ne samo na onome što nam deluje poznato.

Autor: S.Paunović