Brak vam je u opasnosti ako imate OVO u spavaćoj sobi: Predmet koji mnogi imaju podstiče preljubu i loš san

Feng šui stručnjaci tvrde da ogledalo naspram kreveta može da remeti mir u spavaćoj sobi i odnos u braku.

Ogledalo u spavaćoj sobi može biti krivac za loš san, ali i probleme u braku, tvrde feng šui stručnjaci. Prema njihovom učenju, nije dobro ako je ogledalo okrenuto prema krevetu, kao ni kada stoji iznad njega.

- Reč je o tome što takva pozicija ogledala podstiče stvaranje aktivnosti, a u spavaćoj sobi je potrebna upravo suprotna energija - mir i tišina. Kada je brak ili veza u pitanju, ogledalo okrenuto prema krevetu "poziva" treću stranu u vaš odnos i podstiče preljubu - piše portal "Feng šui lav tu nou".

Idealno bi bilo ako vam je ogledalo s unutrašnje strane vrata ormara, tako da vam može služiti, a ipak neće biti odraza kreveta.

Može da stoji i na nekom drugom mestu u sobi, samo tako ne gleda prema postelji.

Autor: Marija Radić