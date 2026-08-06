Ljubav im kuca na vrata: Ova 4 horoskopska znaka u avgustu upoznaju srodnu dušu

Avgust 2026. donosi snažne astrološke promene koje bi pojedinim znakovima mogle potpuno da promene ljubavni život. Venera, Jupiter i pomračenja otvaraju vrata novim poznanstvima, ozbiljnim vezama i susretima koji bi mogli da obeleže budućnost.

Astrološka dešavanja tokom avgusta 2026. godine donose snažan fokus na ljubavne odnose. Ulazak Venere u Vagu 6. avgusta pojačava potrebu za bliskošću, harmonijom i iskrenim partnerstvom, dok pomračenje Sunca u Lavu 12. avgusta otvara novo poglavlje na emotivnom planu.

Jupiter u Lavu podstiče nova poznanstva i vraća samopouzdanje onima koji su se nakon razočaranja povukli iz ljubavnih priča. Krajem meseca, pomračenje Meseca u Ribama pomaže da se zatvore stare emotivne priče i napravi prostor za novu ljubav.

Posebno dinamičan period očekuje se između 10. i 17. avgusta, kada Venera gradi povoljne aspekte sa Plutonom, Uranom i Jupiterom. Nova poznanstva mogu nastati iznenada, a jedan razgovor mogao bi da promeni tok nečijeg ljubavnog života.

Astrolozi izdvajaju četiri horoskopska znaka kojima avgust donosi najveće šanse za susret sa srodnom dušom.

Ovan

Ovnovima se otvara jedan od najpovoljnijih ljubavnih perioda u godini. Jupiter podstiče romantiku, dok ulazak Venere u sektor partnerstva donosi prilike za novu vezu.

Pomračenje Sunca 12. avgusta označava početak novog emotivnog ciklusa. Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih osvojiti harizmom, samopouzdanjem i iskrenim stavom.

Najviše šansi za novo poznanstvo imaju na proslavama, koncertima, društvenim okupljanjima ili kreativnim događajima, naročito između 11. i 17. avgusta.

Krajem meseca sledi važan test odnosa – samo veze koje imaju čvrste temelje nastaviće da se razvijaju.

Blizanci

Ulaskom Venere u Vagu, Blizanci ponovo otvaraju srce za ljubav. Posle perioda preispitivanja emocija, dolazi vreme spontanih susreta i novih poznanstava.

Neočekivan razgovor ili poruka mogli bi da prerastu u ozbiljnu ljubavnu priču. Posebno povoljan period je sredina avgusta, kada Merkur i Jupiter dodatno naglašavaju komunikaciju.

Srodnu dušu mogli bi da upoznaju preko zajedničkih interesovanja, edukacije, društvenih mreža ili prijatelja.

Vaga

Avgust donosi Vagama novu energiju, samopouzdanje i izražen lični magnetizam. Biće primećenije nego inače, a upravo to otvara vrata novim ljubavnim prilikama.

Nova osoba mogla bi da se pojavi preko prijatelja, društvenih događaja ili interneta. Period između 10. i 17. avgusta posebno je povoljan za prvi sastanak ili početak ozbiljne veze.

Krajem meseca Vage će jasno prepoznati ko želi ozbiljan odnos, a ko nije spreman za pravu ljubav.

Vodolija

Vodolije ulaze u jedan od najvažnijih ljubavnih perioda poslednjih godina. Jupiter donosi ozbiljne partnerske prilike, dok pomračenje Sunca pokreće potpuno novo poglavlje na emotivnom planu.

Najveće šanse za susret sa srodnom dušom imaju na putovanju, seminaru, kulturnom događaju ili preko interneta. Osoba koju upoznaju mogla bi da deli iste životne vrednosti i poglede na svet.

Sredina avgusta donosi razgovore koji menjaju tok odnosa, dok kraj meseca potvrđuje da li nova ljubav ima potencijal da preraste u trajnu vezu.

Autor: A.A.